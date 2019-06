Baníkovci vypouštějí dýmovnice, pálení měděných kabelů, reklama na „Coloursy“. Tak lidé s určitou dávkou ironie na sociální síti komentují to, co musí v Mariánských Horách a Hulvákách, Hošťálkovicích, Lhotce či Nové Vsi dýchat.

V pondělí 3. června kolem 17. hodiny vycházel z komínu v Moravských chemických závodech (MCHZ) v Ostravě podivný červenožlutý kouř. | Foto: Deník / Martin Pleva

Pravdu v tomto případě každopádně mají ti, co spojují pondělní barevný a neblaze vyhlížející kouř vycházející z komína společnosti BorsodChem s kyselinou dusičnou (HNO3 ). „Jsou to oxidy dusíku. I v relativně malém množství jdou hezky vidět. Tohle už není malé množství, jen další příspěvek do fondu kyselé deště,“ tvrdí Václav Uher.