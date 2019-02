Ostrava /FOTOGALERIE/ – Bezmála 150 tisíc lidí o víkendu zavítalo na největší letecko-armádní show ve střední Evropě Dny NATO, které se konaly na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Akce se zúčastnily zástupci patnácti zemí.

Návštěvníky po oba dny čekal osmihodinový program. Více než tři hodiny se odehrály na nebi, kde se představilo téměř osmdesát vojenských letadel všech typů.

Atrakce

Hlavními atrakcemi byly slavnostní společný průlet taktických letectev České a Slovenské republiky, ojedinělá demonstrace čerpání paliva za letu dvou letounů JAS-39 Gripen z letounu C-130 Herkules a česká premiéra španělské akrobatické vrtulníkové skupiny Patrulla ASPA.

Velký ohlas měla i divácky oblíbená letecká akrobatická skupina Turkish Stars, jejíž piloti jsou označováni za velké „šoumeny" nejen na nebi, ale i na zemi. To potvrdili již během čtvrtku a pátku po svém příletu do Ostravy. Mimo jiné zavítali mezi děti v Městské nemocnici Ostrava, kterým přinesli dárky. Navštívili také několik škol, například v Hlučíně v Hornické ulici, kde žákům vyprávěli nejen o létání. Zájemcům podepisovali i své plakáty.

Obr

Na zemi dominoval obří An-124 Ruslan mající rozpětí křídel více než sedmdesát metrů. Jde o největší sériově vyráběný letoun na světě, který se na podobných akcích představuje jen zcela výjimečně. Letos šlo o jedinou prezentaci v Evropě. O velikosti stroje se mohli návštěvníci přesvědčit při ukázce najetí a vyjetí kolového obrněného transportéru Pandur do Ruslanu.

Speciální jednotky

Součástí Dnů NATO byly také ukázky pozemní armádní techniky nebo zákroky policistů, celníků a dalších ozbrojených složek. Své umění na Dnech NATO předváděly zásahové jednotky polské a české policie, slovenské a české jednotky vězeňské služby a poprvé i jednotky policie z německého Saska.

Podívejte se také na fotogalerii záběrů fotografa Deníku Pavla Sonnka z přistání obřího Ruslanu v Mošnově

Dny NATO bez větších kolon a dopravních komplikací

Letošní ročník Dnů NATO se obešel bez vážnějších dopravních komplikací. Na příjezdových cestách k Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově, kde se největší letecko-armádní show ve střední Evropě konala, se pouze v neděli tvořily menší kolony. Podle policistů byly letošní Dny NATO z hlediska dopravy podstatně klidnější než v minulých letech.

Platilo to zejména o sobotě, kdy svou roli zřejmě sehrálo proměnlivé počasí. Na letiště si v sobotu našlo cestu „jen" čtyřiapadesát tisíc, což je o téměř čtyřicet tisíc návštěvníků méně než o rok dříve.

„V sobotu byl provoz plynulý, bez komplikací. Obešlo se to bez kolon. Lidé stejně jako vloni ve větší míře využívali dálnici," řekl Deníku policista poskytující informace na telefonní lince speciálně zřízené ke Dnům NATO.

„Jelo se nám super. Stejně jako vloni jsme zvolili méně známější trasu, po které jsme se zadem dostali k letišti. Ale od kamarádů jsem slyšel, že se na letiště dalo v pohodě dojet i po hlavních tazích," uvedl Pavel Tománek.

V neděli, kterou doprovázelo příznivější počasí, se počet návštěvníků zvýšil, což se odrazilo i na dopravě. „Oproti sobotě se to o něco zhoršilo. Ale nemuseli jsme řešit žádné vážnější komplikace," uvedl policista z dopravní linky s tím, že ve směru z Ostravy se vytvořila maximálně tříkilometrová kolona, od Příboru se řidiči dostali do přibližně půlkilometrové kolony. „Chvilku jsme čekali, ale dalo se to zvládnout. Jezdíme každým rokem. A zažili jsme daleko horší situace. Příště to ale zkusím po dálnici," uvedl Petr Klanica z Valašského Meziříčí.

Kapacita centrálního parkoviště byla po oba dny dostačující. Mnozí návštěvníci se na Dny NATO vydali i na kolech. Odstavit je mohli ve dvou kolárnách s kapacitou 7500 bicyklů, které hlídala městská policie.

Český pilot převzal ocenění za tisíc letových hodin v Gripenu





Ocenění za tisíc nalétaných hodin ve stíhacím letounu Gripen převzal v sobotu major Jaroslav Tomaňa z 211. letky taktického letectva v Čáslavi. Předání se uskutečnilo v rámci 13. ročníku Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil armády České republiky, které se o víkendu konají na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově.

„Velmi si vážím tohoto ocenění a chtěl bych poděkovat za dobrou spolupráci mezi Českou republikou a Švédským královstvím, která trvá již od roku 2004," uvedl Jaroslav Tomaňa, který cenu převzal z rukou ředitele pro vývoz Gripenu pro střední a východní Evropu Daniela Boestada, jenž Jaroslava Tomaňu za jednoho z nejlepších stíhacích pilotů.

„Jsme na technologickou dokonalost Gripenů velmi hrdí, ale je to umění a odvaha pilotů, která z nich dělá skutečnou chloubu českého letectva. Major Tomaňa patří nejen k české, ale i nejužší mezinárodní špičce vojenských pilotů," prohlásil Daniel Boestad, ředitel Gripenu pro střední a východní Evropu.

U slavnostního předávání nechyběli ani velitel vzdušných sil generál Libor Štefánik a náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Petr Pavel.