Zejména v sobotu přijelo hodně návštěvníků z větší dálky i ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska. V minulosti akci navštěvovalo i přes 200.000 lidí. Letos byl počet diváků kvůli koronavirové pandemii omezený maximálně na 40.000 každý den.

Diváci mohli na letišti sledovat každý den zhruba osm hodin programu, ve kterém byly dynamické ukázky jak ve vzduchu, tak na zemi. Kromě toho si mohli lidé prohlédnout množství strojů na ploše letiště. Byl mezi nimi poprvé víceúčelový letoun F-35 Lightning II italského letectva, který se tak stal prvním letadlem páté generace, jež mohli vidět lidé ve střední Evropě. Také bezpilotní americký prostředek MQ-9 Reaper byl k vidění na jedné z prvních akcí v Evropě.

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR 2021 v Mošnově.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Překvapením, které pořadatelé připravili na dnešek a podařilo se ho uskutečnit odpoledne, když se zlepšilo počasí, byl společný hromadný seskok výsadkářů z české armády a Izraelských obranných sil z transportního letounu CASA C-295.

Připomenul spolupráci mezi oběma státy, která trvá od vzniku státu Izrael, přes 70 let. Šlo o první seskok izraelských výsadkářů na českém území od vzniku České republiky.

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR 2021 v Mošnově.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

"Je jen málo států, se kterými má Česká republika, a dříve mělo Československo, tak dobré vztahy jako s Izraelem. I díky tomu můžeme našim návštěvníkům nabídnout tento jedinečný seskok, protože účast izraelských sil na veřejné akci v Evropě je velmi raritní," uvedl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Počasí zřejmě ovlivnilo návštěvnost, ale i program. Sice nepršelo, ale bylo oblačno. V sobotu byl kvůli tomu zrušen seskok polských speciálních sil, který chtěli parašutisté uskutečnit podle GPS souřadnic a skákat ze 3000 metrů, a dnes se nekonal zahajovací seskok českých a polských parašutistů s vlajkami.

Pavlačík řekl, že se kvůli počasí nerušily žádné letové ukázky. Někteří piloti ale nemohli dělat prvky, kdy mohou stoupat po takzvané vertikále, ale šlo o takzvanou flat verzi, při níž stroje létají jenom pod úrovní mraků. "Jedna z nejzákladnějších podmínek je, že letoun musí být neustále ve vizuálním kontaktu, to znamená, že se nesmí ztratit ani v mracích, ani za horizontem," vysvětlil Pavlačík.

Takto vypadala sobotní atmosféra Dnů NATO:

V sobotu na Dny NATO dorazilo okolo 33 000 lidí. Řekl to včera večer předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík s tím, že konečná čísla ale ještě nejsou k dispozici. „V sobotu je to pro přespolní, což víme i zpětně od Českých drah, které sem vypravují vlaky. Neděle je preferována těmi, kteří to mají v bližší dojezdové vzdálenosti. Vážíme si všech, kteří přišli navzdory předpovědi počasí,“ řekl Pavlačík - VÍCE ZDE.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 17 zemí. Vstup na dvoudenní akci je zdarma. Kvůli kontrole počtu lidí si ale letos návštěvníci poprvé museli předem pořídit vstupenky, přičemž platili jen servisní poplatek 15 korun.

Museli rovněž mít potvrzení o bezinfekčnosti, tedy očkování proti covidu-19, prodělání nemoci nebo negativním testu. Loni musely být Dny NATO kvůli koronavirové pandemii bez diváků v místě akce, lidé mohli program sledovat v televizi a na internetu.

V české armádě je proti nemoci covid-19 očkováno už více než 85 procent vojáků. Nakažení nebo v karanténě jsou mezi vojáky jen jednotlivci. Novinářům to dnes na Dnech NATO v Mošnově na Novojičínsku řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata - VÍCE ZDE.