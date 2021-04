Do Beskyd z Orlové a Karviné přímým autobusem

Chcete podniknout víkendový výlet do hor a nechce se vám autem a na vlak to máte daleko? Od tohoto víkendu můžete využít nové víkendové rekreační linky, která vyjíždí z Orlové a přes Karvinou, Český Těšín a Třinec zajíždí až do Horní Lomné.

Autobusy 3ČSAD. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Dopravce se zavedením této linky snaží lidem usnadnit cestu k oblíbeným turistickým cílům na Jablunkovsku. „Věříme, že zejména pro turisty z Orlové to bude velmi atraktivní nabídka," řekl Tomáš Badura ze společnosti 3csad. Autobusem se ale můžete vydat také do Ostravice a vyšlápnout si třeba na Lysou horu. Rovněž od této soboty bude v provozu rekreační linka, která vyjíždí už v 7.15 hodin z Karviné. Dále jede přes Orlovou, Havířov, Žermanice, Nošovice, Frýdlant nad Ostravicí do Ostravice. Na zpáteční cestu autobus vyráží v 16.30 hodin. Také v tomto případě dáte za jednosměrnou jízdenku 50 korun. Autobus vyjíždí každou sobotu a neděli v 8 hodin z autobusového nádraží v Orlové, nabere cestující v centru, stejně jako v Karviné a míří do hor. To vše za pouhých 50 korun. Ceník a přesné doby odjezdů najdete na www.3csad.cz.