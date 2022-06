„Už jsme tady měli vojáky za komunistů a to, že jsme se jich zbavili, bylo jedině dobře. Tady byla kdysi hospoda, jak je tělocvična. Kolikrát jsme na ně museli jít ven, když něco rozbíjeli. Jednou třeba šli čtyři a tři z nich začali do toho jednoho kopat, i když už ležel na zemi. Tak jsme vyletěli ven a jak nás viděli, tak ho vzali a odtáhli pryč,“ vzpomínal muž, jenž bydlí v bytovce v centru Mošnova. Pak jednoznačně dodal, že vojáky si v Mošnově nepřeje.

Mladší muž, který po chvilce kráčel okolo, hned zkraje upozornil, že do Mošnova jen dojíždí za prací z Ostravy. „Pracuji právě na letišti, takže mi to nevadí,“ řekl muž s úsměvem. Další oslovený muž uvedl, že bydlel nějakou dobu v nedalekých Sedlnicích, kde mu létala letadla nad hlavou. „Myslím si, že se není co divit lidem, kteří tady bydlí, že mají strach a nechtějí to tady. Taky je otázka, jak to bude veliké,“ přemýšlel muž nahlas.

Při několika nedávných návštěvách Mošnova a dotazech na toto téma se dalo vypozorovat, že oslovení obyvatelé Mošnova jsou spíše proti, u starostů v blízkém okolí to bylo nejednoznačné, někteří ve vybudování logistického centra viděli přínos, jiní ne. K těm, kteří si myslí, že logistické centrum obci moc neprospěje, patří i současný a již nekandidující starosta Mošnova Radomil Bodzsar, jenž kdysi na letišti pracoval. „Myslím si, že to může být v Mošnově dokonce hlavní předvolební téma,“ uvedl Radomil Bodzsar.

Logistické centrum by se mělo začít stavět nejdříve na přelomu let 2024 a 2025 v průmyslové zóně v těsné blízkosti mošnovského letiště Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Vybudování centra vyjde zhruba na 2 miliardy korun, v budoucnu by tu mohla působit část vojáků, kteří nyní slouží v logistické jednotce v Rakovníku. Moravskoslezský kraj i armáda ubezpečují, že půjde výhradně o logistické centrum, nikoliv bojovou základnu. Hejtman Ivo Vondrák sdělil, že projekt připravují již delší dobu.

Možnosti pro kraj?

„Vznikl za minulé vlády a je součástí našich plánů takzvaného Velkého Mošnova. To znamená přivést sem investory a vytvořit tady obří rozvojovou zónu, díky které se region otevře světu,“ upřesnil Ivo Vondrák. „Je to letiště, na kterém mohou přistávat největší dopravní letadla na světě, má napojení na železnici – už teď tam funguje ČD Cargo – a na dálnici. To jsou důvody, kvůli kterým toto místo vyhledává stále více firem. V blízkých Sedlnicích navíc funguje velký sklad pohonných hmot ČEPRO, přijít by sem v nejbližší době měla také Česká pošta se svým logistickým centrem a další,“ vyjmenoval Ivo Vondrák přednosti této lokality, které nahrávají tomu, aby se z Mošnova stalo největší logistické centrum v okruhu několika set kilometrů.

Hejtman Vondrák ve spolupráci s armádou vidí ještě jednu rýsující se možnost výhodnou pro kraj. Tou je finanční pomoc při rekonstrukci přistávací dráhy, která naposledy proběhla před 40 lety.

„Vyčlenili jsme v krajském rozpočtu pro letošní rok prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Jde ale o velmi nákladnou investiční akci, starší odhady nákladů se pohybovaly okolo dvou miliard korun. S návratem armády do Mošnova se rýsuje pomoc i s tímto problémem. Ministr financí slíbil peníze na opravu dráhy, což by mohlo letišti velmi pomoci,“ uzavřel Ivo Vondrák s tím, že po podpisu memoranda kraj získá pozemky, na kterých bude armádní logistické centrum stát, do svého vlastnictví, poté je bezúplatně převede Ministerstvu obrany. Zajistí také napojení logistického centra na dopravní a technickou infrastrukturu a přístup z areálu centra na rozšířenou odbavovací letištní plochu Sever.