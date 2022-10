Do Ostravy a zpátky musí volit zajížďku po silnici I/56. „Ráno se tu tvořily kolony. Lidé mi už kvůli tomu volali. Tvořily se fronty, panoval zmatek. Navíc pokulhávala koordinace. Na I/56 se totiž během špičky objevil vůz na čištění příkopů. Po ověření, komu patří, jsem hned volal na patřičné místo. Konkrétně šlo o Ředitelství silnic a dálnic. Vozidlo bylo okamžitě staženo,“ řekl Deníku starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

Kvůli neprůjezdným Ludgeřovicím se na I/56 museli vydat i řidiči z Hlučínska, kteří jinak běžně přes Ludgeřovice jezdí směrem na Koblov. Tím se kolony ještě prodloužily.

Na sociálních sítích se objevila řada komentářů. „Nejdříve most přes Odru a teď zase tohle… My jsme tady opravdu jak na nějakém poloostrově,“ uvedla jedna z pisatelek. Jiní se pozastavovali nad čisticím vozem, který se během špičky objevil na I/56. „Když jsem viděla, jak to čistí, nevěřila jsem tomu. Nevěděla jsem, jestli se smát nebo brečet,“ uvedla další z diskutujících.

Semafory

S ohledem na kritickou situaci v dopravních špičkách je možné, že v Ludgeřovicích bude upraven provoz světelné křižovatky u kostela. „Je nemyslitelné, aby obyvatelé Ludgeřovic na odbočení vlevo na Ostravu čekali patnáct minut. Již jsme upozornili investora. Pokud to bude třeba, budou se semafory upravovat na jeho náklady,“ dodal Havlík. To by ale zpomalilo provoz směrem z Hlučína.

Pokud by se situace na silnici mezi Hlučínskem a Ostravou neuklidnila, zvažují někteří řidiči cestu přes Polsko, jak tomu bylo při opravách mostu přes Odru. „Na kolony fakt nemám nervy. To raději pojedu přes Polsko. Je to sice delší, ale časově i finančně na tom vydělám. Ono stání a popojíždění taky něco stojí,“ uvedl jeden z motoristů z Hlučína. Problémy jsou hlášeny během dopravní špičky, v průběhu dne je provoz plynulý.

V Ostravě-Petřkovicích u hranic s Ludgeřovicemi řeší stavebníci a vodohospodáři havarijní stav zatrubnění Petřkovického potoka. Opravy jsou naplánovány do konce roku.

K TÉMATU

Jak pojede hromadná doprava

Na zpoždění a komplikace se musejí připravit i lidé, kteří využívají hromadnou dopravu. Autobusy nabírají zpoždění, některé linky změnily trasu. „Došlo ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 56, 67 a 68, které nepojedou přes Petřkovice, ale budou odkloněny po silnici I/56. Pro zajištění obslužnosti Petřkovic bude ve směru od Ostravy o spoje navíc posílena linka č. 52.

Ve směru od Hlučína bude zavedena kyvadlová doprava linkou X56, jedoucí až na Motel TAXI. Na zastávku Motel TAXI budou také zajíždět spoje linky č. 67 a vybrané spoje odkloněných linek č. 56 a 68. Na linkách č. 52, 56, X56, 67 a 68 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících,“ uvedli zástupci Dopravního podniku Ostrava.