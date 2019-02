Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová včera zavítala do Moravskoslezského kraje. V Ostravě se zúčastnila i výkonného výboru České unie sportu.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová při včerejší návštěvě v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Střední školy, které v Moravskoslezském kraji nabízejí technické vzdělání, letos přilákaly více žáků než v minulosti. Včera to na návštěvě Moravskoslezského kraje ocenila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová (ČSSD).

„Samozřejmě je ale nutná větší motivace nejen jich, ale i ze strany zaměstnavatelů, o což se bude snažit i nedávno uzavřená sektorová dohoda. Moravskoslezský kraj má dlouholetou a silnou průmyslovou tradici a technické vzdělávání je zásadní pro jeho další rozvoj. Podpora kvalitních technických škol je proto mou prioritou," uvedla ministryně Valachová.

Odpoledne se pak účastnila výkonného výboru České unie sportu.

„Představila jsem novelu zákona, kterou v minulém týdnu podpořila vláda a která zaručuje zpracování koncepcí podpory sportu jak na území krajů, tak i na území obcí. Jejím úkolem je dobře zacílit podporu směrem k dětem a mládeži, ale také k odvětvím sportu, kterým se v minulosti nedostávalo pozornosti. Vedle toho jsem představila svou vizi dotačních programů, které by z hlediska půl miliardy korun, která byla přidána navíc do sportu na celkovou částku 3,5 miliardy korun, měly pomoci zajistit dostupnost sportu pro děti a mládež. Jít by měly třeba na zajištění výstroje do odvětví sportu, které jsou finančně náročné, jako je například hokej," řekla Kateřina Valachová.

Předseda České unie sportu (ČSU) Miroslav Jansta dodal, že ministryně Valachová je prvním ministrem i ministryní po roce 89, která navštívila zasedání nejvyššího orgánu ČUS.

„Máme však jednu zásadní připomínku, to je absolutní podfinancovanost českého sportu, kdy tu půlmiliardu, která byla přidána na příští rok, bereme jako minimum a bereme ji tak, že je to v podstatě dorovnání roku, protože letos máme míň než loni," podotkl Miroslav Jansta.