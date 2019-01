Ostrava - Kdo může za zvlněnou část dálnice D1 v Ostravě? Ani po třech letech není jasno a možnost, že by se vadná vozovka na devítikilometrovém úseku mohla opravit, je v nedohlednu. Do sporu mezi zhotovitelem společností Eurovia a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) se vložila sněmovna.

Mosty v Přívoze jsou v havarijním stavu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zřídila totiž vyšetřovací komisi, která by se měla výstavbou dálnice zabývat. Komise by měla pracovat půl roku. Bude devítičlenná, se zastoupením poslanců všech sněmovních stran. ŘSD i Eurovia tento postup vítají a tvrdí, že jim jde hlavně o to, aby byly vady co nejdříve opraveny.

„Vítáme všechny snahy, které komplikovanou situaci chtějí řešit, zejména z pohledu přístupu státu v této kauze," řekla mluvčí Eurovie Iveta Štočková. „Nedokážeme odhadnout úspěšnost vyšetřovacího tělesa, ale vítáme jakoukoliv iniciativu, která se věc pokusí rychle a efektivně vyřešit. Cílem není uplatnění sankcí nebo vítězství ve sporu, ale možnost problematická místa opravit a uvést do běžného provozu," konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Experti na mostech

Problémy se ale netýkají jen dálnice, ale i mostních přiváděčů v Přívoze. Podle srpnového průzkumu jsou v havarijním stavu a od té doby zde platí zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 3,5 tuny.

V těchto dnech zkoumají dvojici mostů inspektoři z certifikační společnosti TÜV Nord Group. „Na základě takzvané paspartizace, tedy přesného měření a zakreslení trhlin, bude sledováno, jak stavba pracuje, abychom mohli přepočítat zatížitelnost. Není vyloučena ani zkouška zatížením, což znamená, že tam navezeme kamion. Výsledky měření pak rozhodnou o dalším osudu mostů, ale dá se předpokládat, že dojde k jejich úplnému uzavření," uvedl pro Deník mluvčí ŘSD.