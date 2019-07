V rámci kampaně Zachraňme lesy mohou dobrovolníci vyrazit na Týdny pro les a divočinu. V některém z osmi turnusů mohou pracovat na obnově lesa, který bude zdravější a druhově i věkově rozmanitější než monokultury smrků a borovic vysazované v minulosti.

Nejbližší turnus ochrání semenáčky před okusem na Králickém Sněžníku, pak následuje Město Albrechtice. Díky spolupráci s tamní Lesní správou státního podniku Lesy ČR se dva turnusy na Albrechticku zaměří na zalesnění kalamitních holin pomocí břízy. Už loni se zde testovalo, zda výsev semen břízy může nahradit výsadbu předpěstovaných stromků.

Bříza je průkopnická dřevina, která dokáže nastartovat obnovu lesa na vyprahlých holinách po kůrovci. Je nenáročná, odolná a rychle roste, takže zastíní půdu proti vysychání a kořeny zabrání erozi. Postupně se mezi břízami uchytí třeba buky nebo jedle.

DOBROVOLNÍCI PRACUJÍ I DISKUTUJÍ

Dobrovolníci na Albrechticku a Osoblažsku se kromě práce v terénu zúčastní přednášek a diskusí s lesními správci, lesnickými praktiky, ekology, kteří prosazují zalesňování pomocí bříz.

„Hlásí se nejen studenti, ale také zaměstnaní lidé, kteří na Týdnech tráví svou dovolenou. Během pobytu v přírodě si odpočinou, seznámí se s novými lidmi a zároveň pomohou ochraně české přírody,“ uvedla Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu.

„Stovky dobrovolníků ukazují, že lesům lze při jejich obnově poměrně snadno a výrazně pomoci. Nemá-li ale jejich práce přijít vniveč, musí politici podpořit v zákoně o lesích pestřejší druhovou skladbu, snížení velikosti holosečí i škod zvěří,“ doplnil Jan Skalík z Hnutí DUHA, který je vedoucí programu Krajina.

Ve Městě Albrechticích se chystají dobrovolnické turnusy od 20. 7. do 27. 7., a od 17. 8. do 24. 8. Tábor Hnutí DUHA Blažené Osoblažsko proběhne od 26. 8. do 1. 9. v okolí Slezských Rudoltic.