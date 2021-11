Děti z mateřských a základních škol z Ostravska a Opavska v minulém roce připravily na 500 balíčků s dárky, které před Vánocemi putovaly za seniory a do charity. Projekt spustily jednatelka ostravské účetní firmy Michaela Mrázková a její kolegyně Petra Zarodňanská.

„Letošní rok se nám rozrostla spolupráce o další školy a instituce,“ uvedla patronka projektu Michaela Mrázková s tím, že se hlásí školy i jednotlivci, zájem projevili i další sponzoři.

„Smyslem akce je vytvořit balíčky, které naplníme pozornostmi a předáme do vybraných středisek pro občany, kteří bohužel nemohou trávit Vánoce se svými blízkými. Chtěly bychom všem už předem poděkovat za veškeré úsilí, které k přípravě balíčků věnují. Jsou to nejen děti, ale i jejich rodiče, pedagogové a naši přátelé a známí,“ dodala Petra Zarodňanská s tím, že stále je čas na to, aby se organizátorům přihlásili školy i jednotlivci, kteří by se projektu chtěli zúčastnit.

Do projektu se zapojilo hned několik základních a mateřských škol z Ostravska a Opavska. Stále se mohou přihlásit další.Zdroj: se souhlasem projektu Balíček pro radost

Obrázky i pohledy

Vloni děti malovaly obrázky, psaly dopisy a vyrobily i originální dárečky. Jejich rodiče mnohdy k balíčkům přidali také velmi krásné a hodnotné věci. Nechyběly ani sladkosti v podobě sušenek a čokolády. Děti také mohly seniorům přidat pohled se známkou. Od některých seniorů jim přišly dojemné odpovědi. „Milý Martine. Musím ti moc poděkovat. Máš dobré srdce, moc jsi mě potěšil. Přeji ti, abys byl v životě moc šťastný. Babička Jarmila.“ Pohlednice s tímto textem dorazila například do Základní školy Hlučín-Rovniny. Napsala ji osmaosmdesátiletá důchodkyně z ostravského zařízení pro seniory. Tímto způsobem se rozhodla poděkovat jednomu ze školáků, kteří se vloni před Vánocemi zapojili do akce Balíček pro radost.

„Letošní Balíčky pro radost budou rozdány mezi klienty dvou domovů pro seniory, tentokráte v Hlučíně a na Slezské Ostravě. Bude-li akce úspěšná jako loni, mohou se těšit opět také střediska Charity Ostrava,“ uzavřela Michaela Mrázková.

Kdo se zatím zapojil

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Svinov

Základní škola Hlučín-Rovniny

Základní škola a Mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10

Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře

Základní škola v Kozmicích

Základní škola Hlučín-Darkovičky

Základní škola a Mateřská škola Kyjovice