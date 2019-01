VIDEO, FOTOGALERIE Z NATÁČENÍ/ Fiktivní beskydská obec Protějov opět ožívá a s ní i postavy ze seriálu Doktor Martin. Na obrazovku přichází Strážmistr Topinka - nová komediální série s detektivními zápletkami. Svou práci bere jako poslání a žádný případ pro něj není dost malý na to, aby si nezasloužil pátrání ve velkém stylu.

Hrdinové známí ze seriálu Doktor Martin se vracejí ve třináctidílném seriálu Strážmistr Topinka, jehož první díl uvede ČT1 v pátek 11. ledna od 20 hodin.

Komediální detektivní seriál je vůbec prvním spin offem v několika zemích adaptovaného seriálu Doc Martin. Zásadní novinkou u Tomáše Topinky je, že si našel partnerku. Tou je nová pošťačka Lucie.

„Tomáš ji zaujal svou naivitou. Asi také měla smůlu na chlapy a Topinka je takový čistý a hodný,“ prozradila herečka Jenovéfa Boková a Robert Mikluš ji doplňuje: „Tomáš chce být užitečný, a to dneska není málo. Mnoha lidem to přijde směšné. Je trapný, neumětelský, křehký, zranitelný, ale kdo z nás takový někdy není? Slabosti lidi pojí víc, než ctnosti. Já osobně mám tu postavu hodně rád, protože mě sebou vzala na cestu za dobrodružstvím. Je to vůl se smyslem pro spravedlnost a vždycky mě něčím překvapí.“

Každý díl obsahuje kriminální kauzu, která se na konci každé epizody vyřeší. Diváci se mohou opět těšit na známé postavy, třeba Miroslava Donutila v roli Martina Elingera, který o svém účinkování v seriálu říká: „Je-li někde Topinka, musí tam logicky být i doktor Martin. Elinger dokáže už být i submisivní a to dokonce i vůči strážmistrovi, což by nikdo nepředpokládal, protože Topinka je pro něho takový okrajový trpaslík.“

V seriálu se kromě Lucie objeví i další nové postavy například Topinkův konkurent ze sousední vesnice Ľubomír Ostrý. Pravý opak dobrosrdečného strážmistra si zahrál Marek Geišberg. Veronika Freimanová ztvárnila Topinkovu matku, která se do Protějova vrací, protože jí vyhořel penzion.

Do oka ji padne major Hrubý, Topinkův vzor, chystající se do penze v podání Jiřího Bartošky. „Má postava si oblíbí i neoblíbí hlavního hrdinu. Tomáš Topinka dělá takové koniny, nad kterými zůstává rozum stát, ale je třeba uznat, že se snaží ryze z čistého srdce,“ říká o roli Jiří Bartoška.

Postava oblíbeného strážmistra Topinky je známá ze dvou řad seriálu Doktor Martin a z filmu Doktor Martin – Záhada v Beskydech, který Česká televize odvysílala 4. ledna. Sledovalo ho 1,7 milionu diváků s podílem na publiku 40 %.

„Pokládám za velký úspěch, že se nám podařilo vzít postavu z takto úspěšného seriálu a vymyslet pro ni zcela nový originální příběh, který se líbil i majitelům práv, britské společnosti Buffalo Pictures, a dali nám proto k naší práci souhlas. Velkou zásluhu na tom má, kromě skvělého Roberta Mikluše, producent Vratislav Šlajer a scenáristé Štefan Titka a Tomáš Končinský,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

„Postava svérázného strážmistra Topinky byla jednou z našich nejoblíbenějších v Doktoru Martinovi, a tak nás napadlo napsat původní scénáře s detektivními zápletkami, které by řešil právě Robert Mikluš v roli Tomáše Topinky,“ prozrazuje producent Vratislav Šlajer.