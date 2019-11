Ponižování a špatné zacházení se seniory. S touto informací z největšího ostravského domova pro seniory v posledních týdnech přišla redakce Seznam Zprávy. Odezva byla tak silná, že město coby zřizovatel domova, svolalo velkou tiskovou konferenci.

„Považuji za podstatné, že se podařilo rozvířit celospolečenskou diskusi na téma sociálních služeb, potažmo péče o seniory obecně,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura, avšak zdůraznil, že ani jeden z šesti medializovaných případů není aktuální. „Všechny se týkají období let 2011 až 2018. Neříkám, že šest případů za osm let je málo, ale žádný nepochází z doby, kdy reportéři v domově působili,“ odmítl primátor, že by v současné době mělo v domově docházet k něčemu nepřípustnému.

Přesto Ostrava ve spolupráci s ředitelem Slunečnice Radkem Baranem přijala opatření. Po vzájemné dohodě končí k 30. listopadu vedoucí sociálně-zdravotního útvaru, která v domově pracuje od roku 1973 a také další sestra, která je ve Slunečnici od roku 2000.

Tři pracovnice dostaly písemné důtky, pravidelné kontroly v domově už se nebudou konat jednou, ale až třikrát měsíčně, a externí firmy budou v domově provádět další šetření. K dispozici bude také psycholog a zadán bude i průzkum spokojenosti ve všech domovech pro seniory zřizovaných městem.

Šikana seniorů je strašně silné slovo, říká ředitel Domova Slunečnice

K nedávným událostem a informacím o hrubém chování k seniorům se vyjádřil ředitel organizace Radek Baran, který v domově zavedl osobní konzultační hodiny.

Jak vnímáte z pozice ředitele domova šokující informace, které se v médiích objevily?

To, co tam zaznělo, je šokující. Jako ředitel však musím postupovat v souladu se zákoníkem práce. S právníkem jsem jednal o tom, co vše můžu v intencích zákona učinit. A tak jsem jednal.

Domov Slunečnice i město Ostrava, jeho zřizovatel, poukazují na to, že žádný z medializovaných případů není aktuální. Proč se neřešily tehdy?

Každý si zaslouží svůj čas a mít možnost se bránit. Nehledě na to, že o některých údajných případech neexistovaly záznamy. A že už se někteří klienti nemohou k těm informacím vyjádřit? Musíme si uvědomit, v jakém zařízení působíme, a že tito klienti u nás skutečně dožívají a umírají.

Jak lze pošramocenou pověst Slunečnice napravit?

Některé kroky už byly učiněny, ať už intenzivnější kontroly, supervize, zajištění psychologa na čtvrt roku, přičemž říkám, že tak velké zařízení, jaké jsme, by jej mělo mít na trvalý pracovní úvazek. Děláme všechny kroky, abychom udrželi dobrou pověst domova. Selhání jedince totiž může nastat kdykoliv.

Zástupci města vás podpořili. Ve funkci ředitele Slunečnice tedy setrváte i nadále?

Pokud by se něco skutečně prokázalo, dalo by se o ni uvažovat. Momentálně k tomu nemám důvod. Podívejte se také na to, co všechno člověk zařídil a dokázal. Když se na to dívám zpětně, musím svůj postoj přehodnotit v jediné věci a přiznat, že jsem měl více komunikovat s médii a uvést některé informace na pravou míru.

V domově máte deset pater s 395 seniory. Proč se všechny problémy v domově měly odehrávat v jednom patře?

Podle zákona z roku 2007 můžeme mít na jednom oddělení smíchané pacienty s různými zdravotními stavy. O to větší nápor tam pak je na psychiku pracovníků. Těch máme navíc neustálý podstav.

Docházelo tedy v domově k šikaně seniorů?

Šikana je strašně silné slovo, museli bychom se podívat, co vlastně šikana je. Nicméně je fakt, že dochází k přetížení a psychickému vyhoření zaměstnanců. Jestliže máte na směně dva, nyní už alespoň tři až čtyři pracovníky, kteří mají na starost zhruba čtyřicet klientů, je velmi těžké se jim věnovat důsledně. Rodinní příslušníci si mnohdy myslí, že poměr je jedna ku jedné, ale to bychom tuto službu v republice nikde nezaplatili.

Projevily se nějak poslední týdny na zájmu seniorů o domov?

Po odvysílání reportáží mi několik lidí volalo, že si své příbuzné z domova berou, ale nikdo to dosud skutečně neudělal.