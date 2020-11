Jindy tuctová linka 78, která vozí pracanty z Poruby přes Hrabůvku do průmyslové zóny v Hrabové a zpět, se od tohoto týdne změnila v nejskloňovanější linku celé ostravské MHD. Důvod? Dopravce na ně nasadil tolik očekávané dvoupodlažní autobusy.

„Hele, hele, to je on!“ pokřikuje pubertální klučina nedaleko velkokapacitního parkoviště u Tesco Extra na začátku hrabovské průmyslové zóny.

Ze směru, kterým ukazuje, přijíždí tyrkysový krasavec. Lidé, kteří z něj v severní části zóny vystupují, jsou jiní než obvykle. Jsou mezi nimi pochopitelně zaměstnanci některé z tamních firem, protože právě z kapacitních důvodu je DPO na tuto trasu nasadil.

Tentokrát se však mezi ně vměstnala i spousta nadšenců, kteří se navzdory nouzovému stavu projíždějí MHD čistě pro požitek z jízdy už ne typicky londýnským obrem. Pojem doubledecker totiž v těchto dnech rezonuje celou Ostravou.

Jízdní řád:

Zdroj: DPO

„Senzační, jen v patře trochu nízký,“ hodnotí jej po výstupu odhadem pětadvacetiletý muž, který s kamarádem vyrazil na jednu z prvních jízd. Jen tak.

A zájem dvoupatrové autobusy, které jely čtyřikrát oběma směry, vzbudily i u běžných zaměstnanců hrabovské zóny. „Kurňa, to jsem nečekal, že pro mě pošlou tohle! Krása,“ říká Milan.

Jiní jeho spolucestující se však dopředu informovali. „Šichta mi vyšla tak, že jsem jím jel. Je to něco nového,“ kvituje záměr další muž. Dvoupatrové autobusy však na lince 78 budou jezdit pouze do jara, od léta se přesunou na původně plánovanou výletní linku z Dolních Vítkovic do zoo. Tam měly jezdit už letos v létě, avšak koronavirová pandemie zbrzdila jejich dodávku z výrobního závodu Scania ve Španělsku.

K TÉMATU

Technické údaje ostravských doubledeckerů

• Cena zakázky: 28,6 milionu korun

• Pohon: CNG

• Počet míst k sezení: 68 osob (13 dole, 55 nahoře)

• Výška: 4 metry

• Délka: 12,3 metru

• Výbava: klimatizace v dolním podlaží, Wi-Fi, kamerový systém, USB konektory