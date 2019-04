Být baletkou by si přálo nemalé množství dívek. Do drobné japonské baletky, která je sólistkou Národního divadla moravskoslezského, by málokdo řekl, že je v souboru skoro nejstarší.

Sedmadvacetiletá Shino Sakurado tančí v NDM už čtyři roky. Redaktorům Deníku poodhalila své soukromí a ukázala svůj běžný den v roli baletky.

V menším sále NDM je už ráno v 9 hodin rušno. Ostatně jako každý den od pondělka do soboty. Kdo by čekal rozcvičku jako při tělocviku, naprosto by se zmýlil. Mezi čtyřiceti tanečníky baletu z celého světa se v rohu zrcadlového sálu rozcvičuje drobná Japonka hlavní sólistka NDM. Shino Sakurado začala se studiem tance už v Japonsku a v 15 letech se vydala do Belgie, kde ve studiu pokračovala. Nyní je již čtvrtým rokem balerínou v NDM. Japonsko jí už ale nechybí.

„Po tolika letech se už cítím více jako doma v Evropě než v Japonsku. Jezdím tam každé léto na šest týdnů, když máme volno. Trénovat ale musím i ve volnu. Bez baletu mohu být maximálně tři dny,“ říká Sakurado.

TRÉNINKY A ZKOUŠKY

Po ranním rozehřátí většinou následuje zkouška na večerní představení, to ale Shino vynechává a pokračujeme do nedaleké kavárny, kde nám vypráví o životě baletky.

„Tréninky a zkoušky máme prakticky pořád, někdy i dvakrát denně. Pokud nemáme představení, tak máme i odpolední trénink. Volno mám jen v neděli. To většinou dělám domácí práce a odpočívám u filmu,“ popisuje volný čas, kterého mají baletky opravdu málo. To potvrzuje i fakt, že deset let nebyla doma na Vánoce.

„Trávíme je s kolegy ze souboru. Během našeho pracovního tanečního režimu je těžké si najít přátele mimo práci, ale zvykla jsem si na to,“ vysvětluje. Mezi kolegy je druhá nejstarší a konec kariéry jí pomalu klepe na dveře. Baletky totiž většinou končí mezi 30 až 35 lety, ale Shino to zatím neplánuje. „Nechci tady ukončit kariéru, takže uvidím, kam budu směřovat. Zatím jsem nad koncem ale ještě nepřemýšlela,“ říká baletka.

Večer nás čeká představení v Divadle Jiřího Myrona, kde se Shino objevuje ve druhém a třetím dějství, takže toho moc nesní a objednává si jen caffé macchiato. Baletky jsou známé svým přísným dietním režimem, ale tím se Shino moc nezabývá.

„Vím, že na to moc nevypadám, ale jím opravdu hodně. Můj otec je hodně hubený, takže je to genetika. V Česku jsem si ale oblíbila svíčkovou,“ odpovídá drobná baletka na dotaz ohledně stravování.

Během cesty do jejího jednopokojového bytu u Husova náměstí se Shino vrací do divadla pro klíče, které si zapomněla. „To je výhoda bydlení kousek od práce nemusím chodit daleko,“ směje se Shino. Doma si vaří zelený čaj a my jí necháváme pár hodin odpočinku na spánek před představením.

Na trénink před představením přichází o něco dřív a stíhá si dát ještě cigaretu před divadlem, kterou se snaží schovávat. Chodbami, které připomínají spíše labyrint, se přesouváme opět do menšího zrcadlového sálu, kde se asi 15 tanečníků rozcvičuje před představením. Kromě kávy se Shino posilňuje i gumovými bonbony, které by u baletek čekal málokdo. Po krátkém rozcvičení, kdy si tanečníci dají během chvilky několikrát nohu za hlavu, se jde baletka nalíčit a převléci. Jde však o modernu, což je styl tance, kde klasické tylové sukně nečekejte. Střídají je obyčejné šaty a upnuté overaly nebo kostýmy.

PŘEDSTAVENÍ

Je 18.30 a představení Vzlety a pády začíná. V zákulisí panuje organizovaný chaos. Tanečníci se rychle střídají a postupně vbíhají na jeviště, kde předvádí ladné pohyby moderny. Ačkoliv je Sakurado drobná baletka, na jevišti ji stěží přehlédnete.

„Shino táhne repertoár! Tvrdě pracuje. Kéž by byl každý takový,“ konstatuje na konci představení šéfka baletu NDM Lenka Dřímalová. Objetí tanečníků, děkování divákům a představení končí. Stejně tak i náš den s usměvavou Shino, které za 12 hodin opět začne trénink.

Kateřina Holíková