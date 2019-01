Období charakterizované jako druhé Vánoce začalo. Lidé opět vzali útokem obchodní centra. Důvodem jsou nejen ponovoroční slevy, ale také skutečnost, že mnozí si nechali pod stromeček „naježit“ místo dárku obálku s penězi. A hotovost se nyní rozhodli utratit.

Plno bylo v sobotu ve většině ostravských nákupních center. „Děláme to už několikátý rok. Než za každou cenu koupit nějaký dárek, je lepší dát peníze. Člověk si pak koupí, co potřebuje, nebo co se mu zrovna líbí. A teď je období slušných slev. Takže není na co čekat. Já mám políčeno na oblečení,“ uvedl Jiří Beneš, který zavítal do Nové Karoliny v centru Ostravy.

Stejný nápad však měli i mnozí další, kteří o víkendu vyrazili za nákupy. Znát to bylo v podzemním parkovišti, kde nervózní řidiči dlouho hledali volná místa k parkování.

Obchodníci se ve výhodných nabídkách přímo předhánějí. „Povánoční výprodeje se vztahují na stovky produktů, především na sortiment vánočních dekorací, kde je sleva až 75 procent, domácích potřeb – až 50 procent, elektroniky, oblečení nebo kosmetiky. Z nabídek dosahujících až 75 procent slevy se zákazníci mohou těšit až do vyprodání zásob,“ sdělil Deníku Václav Koukolíček z oddělení komunikace společnosti Tesco Stores ČR.

Velký zájem je o elektroniku a spotřebiče. U velkých spotřebičů jsou dokonce tržby vyšší než před Vánocemi. „Prodeje velkých domácích spotřebičů a TV jsou silnější ve výprodejích,“ uvedla Iva Pavlousková, mluvčí společnosti Datart a dodala: Letos se nově soustředíme na doprodej posledních kusů v prodejnách i ve skladech. Na poslední kusy nabízíme daleko výraznější slevy než na ostatní vyprodávané zboží.“

Specifikem prvních dnů nového roku je zvýšený nákup zdravých potravin, což souvisí s předsevzetími, která se týkají zdravého stravování a životního stylu.

„Po novém roce roste tradičně zájem zákazníků o výrobky ze sortimentu zdravé výživy, což má přímou souvislost s novoročními předsevzetími. Jedná se především o výrobky se sníženým obsahem cukru,“ vysvětlil Koukolíček.