Dvojice ke krádeži využila dětský kočárek. Stalo se v pondělí 21. února, kdy zatím neznámý muž a mladší žena přišli do jedné karvinské elektroprodejny a namířili si to rovnou k regálům s notebooky. Cíl byl jasný. „Nakoupit“ za pět prstů. Bez sebemenšího váhání tedy využili situace, že nablízku zrovna nikdo nebyl a jeden takový přístroj vzali, schovali do kočárku a bez zaplacení odešli.