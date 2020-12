K události došlo 12.listopadu. „Žena důchodového věku měla na posteli nachystané úspory, které chtěla uložit na bezpečné místo. Nedopatřením je však přibrala s povlečením, které následně vyklepala z okna,“ popsala situaci Michalíková. Výzvu se žádostí o pomoc policisté zveřejnili 25. listopadu. O den později je kontaktoval šestatřicetiletý muž.

„Velmi důležitou informací bylo, že se peníze rozletěly do různých míst. Vzhledem k větru, který v ten den byl, dopadly na zem i v širším okolí,“ řekla Michalíková. Policisté následně vyslechli několik svědků.

Nálezci

„Jedna žena uvedla, že při příchodu k domu viděla, jak lidé z okna natahují ruce, aby létající bankovky pochytali. Nakonec ještě vyběhli ven a začali je sbírat,“ dodala Michalíková. Jeden z nálezců si myslel, že jde o falešné bankovky. Proto sesbírané peníze sám začal vyhazovat z okna. U kolika lidí se peníze našly, policie neuvedla.

„Nálezce nebyl pouze jeden, ale několik. Ne všichni se ale přihlásili policii a peníze odevzdali, aby mohly být vráceny do rukou seniorky. Ne všichni se zachovali ohleduplně k ženě, která celý život s manželem šetřila, aby své úspory poté mohli rozdělit mezi své děti,“ sdělila Michalíková a dodala: „Všichni vyslechnutí shodně uvedli, že si peníze nechtěli ponechat. Čekali, až se někdo ozve, aby je mohli vrátit.“

Z lidí, kteří bankovky našli, nebyl zatím nikdo obviněn. Teoreticky by se mohlo jednat o trestný čin zatajení věci. To v případě, že by si nechali více než deset tisíc korun a bylo by jasné, že je vrátit nehodlali. Hrozil by jim až rok vězení.

Deník se vydal k domu v Jugoslávské ulici, z něhož bankovky padaly k zemi. „Vím o tom. Ten den jsem tu ale nebyl,“ uvedl pracovník technických služeb, který v okolí domu uklízel u popelnic.

„Slyšel jsem, že to byly úspory starší paní a jejího manžela. Jsem rád, že se jim vrátilo aspoň devadesát tisíc,“ dodal muž. Také další oslovení lidé tvrdili, že o události vědí pouze z doslechu. „Určitě bych si peníze nenechala,“ prohlásila žena středního věku.

Policie pokračuje ve vyšetřování, mimo jiné zkoumá kamerové záznamy.