Co člověk, to jiný názor, ale také jiný zájem, jiný koníček. Zatímco někdo sbírá třeba stará auta či hornické přilby, Jan Staněk z Horních Bludovic nedaleko Havířova pěstuje dýně. Ovšem ne ledajaké obyčejné, ale obří, doslova gigantické. I proto se letos stal držitelem českého rekordu, když se mu podařilo vypěstovat dýni, která vážila 175 kilogramů!

„Ano, je to největší dýně, kterou kdy kdo vypěstoval v České republice,“ říká třiatřicetiletý nadšený pěstitel a arbortista. Podle toho, co se mu podařilo zjistit u agentury Dobrý den, která eviduje české rekordy ve všemožných odvětvích, dosud rekordní dýně vážila 145 kilogramů.

„Všichni žasnou, jak je to velká dýně, zatímco já jsem smutný, protože jsem chtěl vypěstovat ještě větší. Možná by se to povedlo, kdybych neudělal pěstitelskou chybu a ta, která měla být rekordní původně, mi v srpnu nepraskla. Proto jsem musel vypěstovat během dvou měsíců úplně novou,“ přibližuje Jan Staněk.

Rekordní dýně vážila 1200 kilo

Někdo se možná při četbě těchto řádků zamyslí, proč někdo pěstuje takto velkou zeleninu, když z ní sám nebude mít žádný užitek. Zpracovávat takto velký plod nemá smysl. „Samozřejmě mám rád dýni, nejraději jako polévku se zázvorem. Ale pěstování dýní je pro mě zenová záležitost. Specializuji se na pěstování obřích dýní. Jsou to neuvěřitelné rostliny. Je to absurdní a milé zároveň, lidem se to líbí a já rád dělám lidem radost,“ dodává nadšený pěstitel, který se netají tím, že mu jde o pozvednutí jména České republiky mezi zahrádkáři. „Přišlo mi hloupé, že naše země v tomto oboru pokulhává,“ osvětluje důvody, proč se dal na pěstování obří zeleniny.

Zahrada a snaha vypěstovat něco víc než jen obyčejnou zeleninu, se stalo jeho koníčkem už v dětství. „Už jako malý soupeřil jsem se svým dědečkem o to, kdo vypěstuje větší cibuli. Dědeček byl mým učitelem,“ vzpomíná Jan Staněk.

Pokud jde o soupeření se zahraničím, má pěstitel z Horních Bludovic políčeno na překonání třeba evropských i světových rekordů. „V sousedních zemích se běžně pěstují dýně, které váží tři sta i pět set kilo. Absolutní světový rekord, pokud vím, drží jistý Belgičan, jehož rekordní dýně vážila 1200 kilogramů,“ prozradil Staněk.

Jan Staněk z Horních Bludovic začínal s pěstováním nejen dýní už v dětství.Zdroj: se svolením Jana Staňka

Za rekordem je spousta práce i peněz

Vypěstovat takto velkou zeleninu samozřejmě vyžaduje speciální postupy, geneticky upravená semínka dané rostliny a pak zkušenost a trpělivost dotyčného pěstitele.

„Genetiku mám od rekordmanů. Cena jednoho semínka, které jsem kupoval je 50 až 100 euro. K tom unavíc potřebujete speciální hlína, hnůj, kořenové houby a také spoustu vody. Péče o takovou rostlinu se enormním, plody se musí každý den zalévat až 100 litry vody, v horku je musíte chladit, zakrývat před světlem a slunce a tak dále,“ vypočítá pěstitel, který nezapomněl poděkovat rodině a kamarádům, kteří mu se zaléváním a starostí o dýni pomáhala. Bez nich by prý možná taková nebyla.

Jeden by si řekl, proč to člověk dělá. Jan Staněk bez váhání odpoví: „Je to sport. V zahraničí úplně regulérní. Ovšem náklady na vypěstování takovéto rostliny, jsou třeba čtvrt milionu korun.“

Na dýni si pochutnala zvířata v zoo

O úspěchu rodáka z Horních Bludovic se lidé dozvěděli před nedávnem z facebookových stránek obce, kdy byl představen jako čerstvý držitel českého rekordu. Jeho obří dýni mohli minulý víkend na halloweenské akci v trójské botanické zahradě obdivovat malí i velcí. Do hlavního města putovala bezmála dvousetkilová oranžová koule dodávkou.

„Jsem docela rád, že nebyla ještě větší, protože bychom museli shánět speciální techniku. Takto jsme ji s kamarády přetáhli na plachtu a na ní vytáhli ze zahrady k autu, které ji pak speciálním zvedákem naložilo a odvezlo,“ vzpomíná Staněk a dodává, že dýni u zpět nevezl a věnoval ji botanické zahraně. Ta ji pak předal pracovníkům sousední zoologické zahrady na dýni si tak pochutnala tamní zvířata.

V civilu vědec a experimentátor Jan Staněk se ale nechce spokojit s českým rekordem. Chce zaútočit na vyšší mety a mluví o tom, že jeho další dýně by mohla mít až 300 kilogramů.