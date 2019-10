O obci Dětmarovice s více než čtyřmi tisíci obyvateli se v minulosti psávalo veskrze v dobrém a především v souvislosti s tepelnou elektrárnou. Od víkendu je ale už vše jinak. A místní lidé z toho radost rozhodně nemají.

Tamní jedenačtyřicetiletý římskokatolický farář Marcel Puvák, který spravoval i farnost v nedaleké Doubravě, podle všeho uvízl v polské síti na pedofily. Policie ho vyšetřuje kvůli domluvené sexuální schůzce s mladým mužem na hotelu v Katovicích.

Žhavé a kontroverzní téma ihned zaplavilo internetové servery v Česku i našich severních sousedů. Žije to také na sociálních sítích. A například na facebookových stránkách skupiny Dětmarovice a sousedé si mnozí debatující rozhodně neberou servítky. K úmyslu mít sex s mužem se bezprostředně po přistižení Puvák přiznal a posléze rezignoval na všechny své duchovní funkce. Skončilo také mimo jiné i jeho účinkování v křesťanské televizi Noe.

I proto Deník zavítal v úterý dopoledne přímo do Dětmarovic, které jsou ze skandálu doslova zděšeny. Podobná ostuda nemá ve více než sedmisetleté historii obce obdoby.

Život aktuálně nejsledovanější římskokatolické farnosti u nás ale běží dál, dopoledne zde probíhala mše, kterou sloužil kněz Kalikst Jan Bernard Mryka povolaný z Bohumína. „Je to běžná praxe, dětmarovická a doubravská farnost budou činné dál, toto je dočasné řešení než se situace vyřeší,“ řekl k tomu mluvčí Diecéze ostravsko-opavské Pavel Siuda.

Místní věřící mlčí… „Nebudeme se k tomu vyjadřovat, nezlobte se,“ říkají ženy, které krátce po úterní mši zamykají a opouští dětmarovický kostel. Míří k faře, kde v tu chvíli stojí i samotný kněz Marcel Puvák u svého automobilu naloženého knihami. Zda to je náhoda, nebo si stěhoval věci z fary, není jasné. Vesnicí se ale od rána šíří fáma, že má kněz odcestovat na misi do Afriky.

Samotný Marcel Puvák současnou situaci komentovat nechtěl. „Vše nyní šetří polská policie, já s ní spolupracuji, zrovna včera jsem byl na dalším výslechu a počkejme si na výsledky vyšetřování. Myslím, že budou dost jiné, než to, co se prezentuje,“ řekl doslova Deníku Marcel Puvák.

Možná i přítomnost dnes už bývalého faráře zapůsobila na další oslovené lidi poblíž kostela sv. Máří Magdalény. „Je strašné, co se stalo, ale stejně strašná jsou v tuto chvíli i média, která se do případu hned vrhla a musí vše rozmazávat,“ říká žena. Také ona skandál více rozebírat nechtěla a odmítla zveřejnit své jméno.

Podobně na tom byl i další oslovený muž na tamním hřbitově. „Mě to nepřekvapuje, není to první skandál tohoto druhu v církvi a nechává mne to chladným. Myslím, že to prožívají především sami věřící, mezi které já nepatřím, se samotným farářem jsem se nikdy nějak blíže neznal,“ podotýká.

Starosta obce Ladislav Rosman říká, že farář byl oblíbený v kroužku věřících, kteří pravidelně navštěvovali bohoslužby a žili farním životem. „To se týká asi šesti desítek lidí. U mnohých jiných obyvatel obce si ale pan farář příliš sympatií nezískal. Byl například až příliš, řekněme, vehementní při prosazování svých požadavků a představ. Obec s farností přesto spolupracovala a přispívala i na budovu kostela a fary. Bereme je jako místní významné stavby. Je pravda, že pan Puvák dokázal mnohé také v rámci záchrany další kulturní památky, kterou jsou kostelní varhany,“ zamýšlí se starosta obce Ladislav Rosman s tím, že do celé kauzy vedení obce nechce nijak zasahovat a vyčká na výsledek vyšetřování polské policie.

Informace o problémech faráře se objevila o víkendu na polských serverech, brzy se jí začali zabývat také biskupové z Diecéze ostravsko-opavské. Událost se měla odehrát v hotelu v polských Katovicích. Místo muže, s nímž se měl Puvák zkontaktovat (podle polských informací mělo jít o mladého muže na vozíku) však na místo dorazila „volavka“ a poté policie. Tu měl upozornit polský podnikatel a politický aktivista Zbigniew Stonoga, který polské sítě pedofilů dlouhodobě sleduje. Na svém webu zbigniewstonoga.pl následně zveřejnil videonahrávku z hotelového setkání.

Více informací o případu najdete na www.msdenik.cz.