Představení Tatry kolem světa 2 byl přítomen obchodní ředitel společnosti Tatra Trucks Petr Hendrych, jenž připomněl, že s tatrovku absolvovalo expedice hodně cestovatelů. „Jsem rád , že se pánové Havlíček a Holeček rozhodli v této tradici pokračovat,“ poznamenal Petr Hendrych.

Vzácným hostem akce byl Stanislav Synek, poslední žijící účastník expedice Tatra kolem světa 1, který urazil celou trasu expedice. Řekl, že když po třiceti letech uviděl v prostorách Technického muzea Tatra Kopřivnice vozidlo, ve kterém cestovali, mnoho věcí se mu vrátilo.

„Jsem moc rád, že se někdo našel, kdo bude kráčet v našich šlépějích a přeji jim, aby je nepostihlo to co nás,“ nastínil Stanislav Synek, jenž byl v první expedici jako tlumočník (při expedici Tatra kolem světa v Guatemale výpravu přepadli vojáci a na několik dnů její členy uvěznili, později jeden z členů expedice tragicky zahynul, – pozn. red.).

Petru Holečkovi bylo v době první expedice deset let. Už tehdy ale tento dnešní technický specialista na vozy Tatra příběh Tatry kolem světa hltal.

„Šel jsem si na tu tatrovku sáhnout, když odjížděla ze Staromáku,“ podotknul. Automobily ho bavily, a když se profesně dostal do Angoly, za dvanáct let, kdy tam zažil řadu extrémních situací při stavbách škol a podobně, najezdil po Africe stovky tisíc kilometrů. V roce 2009 se v Angole setkal s Markem Havlíčkem, cestovatelem, který právě byl na jedné ze svých dálkových jízd.

„Nemohlo to dopadnout jinak, než že jsme pocítili potřebu něco udělat. Já jsem říkal, že když to bude na tatrováckém podvozku, tak určitě ano. Začali jsme rozvíjet myšlenku navázat na původní expedici, protože ta trochu zapadla, neboť se vrátila do dobré doby v nesprávnou chvíli,“ sdělil Petr Holeček.

Marek Havlíček procestoval šest let a po světe projel okolo 400 tisíc kilometrů. „Poznal jsem jak lidé žijí na jiných místech. Tady žijí ve skvělých podmínkách a já chci, aby měli možnost vidět, jak žijí lidé někde v Tadžikistánu, v Bangladéši a jiných zemích. Proto jsme přišli s myšlenkou, že v tom autě bude nějakých deset sedadel, pro lidi, kteří budou mít zájem strávit s námi nějaký čas při této expedici. Takže každý, kdo nás chce podpořit, se může zúčastnit, třeba jen na čtrnáct dní, a zažít na vlastní kůži to, co zažívali před třiceti lety.

Celou dobu by ráda strávila s expedicí Kateřina Vackermannová, která se přihlásila jako specialista na sociální sítě a chtěla by z cesty poskytovat živé reportáže.

„Ještě nemůžu říci, že jsem se do expedice dostala. Snažím se, chci ukázat, že jsem vhodná na to, aby mě vzali. Že nebudu přítěží, ale naopak přínosem. Každý člověk musí umět nejen to, proč tam je, ale musí umět něco navíc, postarat se o ostatní, ošetřit zranění, uvařit jídlo, a tak dále,“ doplnila Kateřina Vackermannová.

Automobil Tatra kolem světa 2 je podle Marka Havlíčka hotov z osmdesáti procent, a tak ho ve čtvrtek 31. října v Praze uvidí také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Vnitřní interiér by měl být hotový koncem ledna, odjezd je naplánovaný na 22. února.

Cesta má vyjít na 25 milionů korun, zaplatí ji částečně projekt Hithit, asi třetinu partneři a sponzoři, další třetinu dočasní členové expedice, a zbylou část zafinancují členové expedice z vlastních zdrojů. „V projektu Hit hit se nám přihlásilo asi sedmdesát lidí, kteří projevili zájem strávit s námi část cesty. Teď je ta pravá doba, aby se hlásili další zájemci,“ uzavřel s úsměvem Petr Holeček.