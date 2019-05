„Bitky mezi mladými byly vždy, i v Rychlých šípech. Ale sociální média z toho dělají sport,“ uvedl Milan Chalupa. Právě on coby ředitel ZŠ Jana Šoupala jednu „facebookovou“ bitku překazil cestou do jídelny. Žáci druhého stupně si chtěli vjet do vlasů kvůli dívce… a jejich kamarádi už nedočkavě stáli se zapnutými mobily.

Neúspěšní rváči se přemístili k sousední ZŠ Aleše Hrdličky, avšak ani tady nepochodili. „Vyčkávali na jednoho z žáků a jmenovali ho. My jsme ho pustili domů zadním vchodem, a k žádné potyčce tedy nedošlo,“ pokračovala ředitelka Hana Kazimírská. Z obou škol vše každopádně hned hlásili policii, zřizovateli i kolegům v ředitelnách.

JSOU VE STŘEHU

ZŠ Gen. Škarvady sice nic takového nezaznamenala, ale nebrala situaci na lehkou váhu.

„Upozornili jsme rodiče na znepokojivý jev v podobě naplánovaných rvaček, na které si žáci zvou publikum a poté je na sociálních sítích sdílejí jako událost,“ potvrdila ředitelka Milena Walderová. Svědci takových situací by měli zavolat policii!

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

Porubská radnice spolu s policejními preventisty dokonce svolala na včerejšek právě kvůli událostem v ZŠ J. Šoupala i A. Hrdličky setkání zástupců škol, na němž neblahý fenomén probírali.

Podle neoficiálních informací se takové rvačky chystaly snad až na pěti školách. Padlo prý už i obvinění z výtržnictví a ublížení na zdraví.

„Okolnostmi možného protiprávního jednání konkrétně ataku mezi dětmi, jenž měl být zaznamenán prostřednictvím mobilního telefonu se skutečně zabýváme. Zjišťujeme skutkový stav věci,“ řekla mluvčí ostravského policejního ředitelství Gabriela Pokorná. Případný postih však podle zákona hrozí jen starším patnácti let.

„V našem případě se nejednalo o problémy ve škole, ale o vztahy mezi sídlištní mládeží, žáky různých ZŠ, kteří se setkávají v místě bydliště,“ tvrdil ředitel ZŠ J. Šoupala.

Porubou se ale šířily zvěsti o domlouvaných bitkách v lesoparku na VII. obvodě i videu z mobilu, kde rvačce přihlížejí desítky dětí a zní jejich hlasy: „Zabij, zabij ho!“ Místostarosta obvodu Martin Tomášek uklidňoval, že úřad ví jen o jedné „hromadné dětské rvačce, která byla naštěstí eliminována v samém počátku“.

Začali ji řešit pracovníci sociálně právní ochrany dětí z radnice. „Bereme to velmi vážně. S policisty a preventisty z našich škol hledáme způsob, jak potyčkám předcházet,“ zakončil.

K TÉMATU

JAK JE TO JINDE V OSTRAVĚ?



Gabriela Vasiliadis Tóth, vedoucí odboru školství a kultury na Jihu:

„Je to nový trend, městská policie nás na to upozorňovala, ale od žádného z ředitelů nejsou poznatky, že by něco takového na své škole řešil. Spíše bývaly problémy se staršími žáky, kteří v problémových lokalitách obvodu napadali mladší děti vracející se ze škol domů. O tom nás informovaly dvě školy, strážníci v místě ochotně a okamžitě zasáhli, navýšili hlídky a problém se uklidnil.“



Radka Hanusová, ředitelka ZŠ Gebauerova v Přívoze:

„Žádné takové poznatky nemáme… nejspíše proto, že naši žáci mají k sociálním sítím většinou omezený přístup.“



Aleš Koutný, ředitel ZŠ Zelená 42 v Moravské Ostravě:

„Školní rvačky nejsou novým jevem, existují už stovky let a medializace celé záležitosti škodí, protože se stává návodem.“



Vladimír Matuš, ředitel ZŠ Matiční 5 v Moravské Ostravě:

„Místo těchto případů jsme řešili nevhodné chování žáků na sociální síti, kde měli stránku sloužící k pomluvám spolužáků, učitelů i školy jako takové. Poučili jsme je o trestněprávních důsledcích tohoto jednání a zanesli to do třídní knihy. Stránka byla hned smazána. Zabývali jsme se též rvačkami v Husově sadu a chování žáků se zlepšilo, takže jsme nakonec nemuseli žádat strážníky o zostřený dohled.“