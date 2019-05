Obžalovanými jsou tři muži, kteří si podle státního zástupce na podzim 2017 „vyšlápli“ na podnikatele z Ostravy-Poruby. Jeden z nich jej dobře znal a věděl o jeho majetkových poměrech. Státní zástupce tvrdí, že kumpánům předal informace, včetně soukromého čísla mobilního telefonu. Muži poté obchodníkovi zavolali a vylákali jej před firmu.

„Jeden z obviněných se nepravdivě představil jako policista kriminální policie Olomouc,“ uvedl žalobce s tím, že falešní ochránci zákona podnikateli ukázali padělky odznaků a průkazů. Řekli, že vyšetřují velmi závažný drogový zločin. Chtěli po něm, aby k nim nasedl do jejich auta.

Když se zdráhal, pohrozili přivoláním eskorty a nekompromisním zatčením. Ukázali mu také údajná povolení k domovním prohlídkám, oháněli se i výpisy z telefonních odposlechů. Vyděšenému muži oznámili, že mají důkazy o jeho napojení na velkého kokainového dealera. Snažil se je přesvědčit, že jde o velký omyl. Následovaly výhrůžky převozem do Olomouce a uvalením vazby. Pak mu prý navrhli, že pokud bude s nimi spolupracovat, zařídí, aby v případu vůbec nefiguroval.

Podle obžaloby za to chtěli 300 tisíc korun. Částku nakonec snížili na šedesát tisíc korun. S tím oběť naoko souhlasila a společně se vydali do sídla firmy. Situaci vyřešila rázná podnikatelova sestra, která se nečekaně objevila u dveří. Když jí obchodník řekl, že má zaplatit šedesát tisíc korun, chtěla vidět policejní průkazy. Pak oznámila, že zavolá právníkovi, protože se jí postup kriminalistů nezdá správný. V té chvíli příchozí popřeli, že by chtěli nějaké peníze. Pak odešli.

Jsou obžalováni z trestného činu vydírání. V případě uznání viny jim hrozí až osm let vězení. Jednání bylo odročeno.