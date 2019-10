Pietní místo vzniklo přímo před zimním stadionem. Lidé tam zapalují svíčky a shodují se, že k nešťastnému úmrtí vůbec nemuselo dojít.

Lidé, kteří viděli videozáznam z bezpečnostních kamer shodně popisují, že člen bezpečnostní agentury napadl fanouška zákeřně zezadu. Rukou ho udeřil do oblasti čelisti a napadený pak bezvládně spadl na zem. Právě při pádu si měl způsobit poranění hlavy. Byť byl následně při vědomí, došlo u něj později ke zhoršení stavu a lékaři jej nedokázali zachránit. Masivní krvácení do mozku bylo nad jejich síly. Po několika hodinách byl prohlášen za mrtvého.

Policie prověřuje vše, co by s případem mohlo souviset. Jde o situaci uvnitř stadionu a samozřejmě i později před halou. Podstatné pro kvalifikaci činu bude znalecké posouzení, zda zákrok člena ochranky přímo souvisel se způsobeným zraněním a jakou měrou se na něm mohl podílet alkohol. Policisté také vyslýchají svědky a prověřují dostupné videozáznamy.

Orgány pomohly dalším lidem

V souvislosti s tímto případem se kritice nevyhnula ani havířovská nemocnice. Ta sice odmítla poskytnout jakékoli informace, na její obranu se však vyslovila sestra zemřelého. Potvrdila, že nemocnice v péči o jejího těžce zraněného bratra neselhala. Současně také svým vyjádřením potvrdila, že její bratr po mozkové smrti pomohl svými orgány zachránit životy několika dalším lidem.

"Byla jsem tam s ním, jelikož tam pracuji. Bohužel jsou věci, které jsou neslučitelné s životem. Aspoň zachránil život jiným lidem…tak jsme se rozhodli s rodinou," napsala na sociální síti.

K incidentu se na svých internetových stránkách vyjádřil i hokejový klub.

"S hlubokou lítostí jsme přijali informaci, že v sobotu 26. října došlo ve večerních hodinách v nemocnici v Havířově k úmrtí fanouška našeho klubu. Podle prvotních informací měl být příčinou smrti úraz, který měl dotyčný utrpět během utkání 18. kola Chance ligy s Frýdkem-Místkem v blízkosti stadionu. Objasnění celé politováníhodné události je nyní nadále v kompetencích kriminální policie ČR. My jako klub jsme připraveni poskytnout všem vyšetřujícím složkám maximální součinnost. Po dobu vyšetřování jsme se rozhodli využívat během zápasů služeb jiné agentury zajišťující pořádek a bezpečnost na stadionu, minimálně do doby prošetření celé situace. Rádi bychom vyjádřili co nejhlubší soustrast rodině zesnulého fanouška, všem jeho kamarádům, přátelům a blízkým. Při této příležitosti bude na památku zemřelého držena minuta ticha před středečním domácím utkáním s Litoměřicemi ve středu 30. října od 18 hodin," informoval prezident klubu Jaroslav Mrowiec.