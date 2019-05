Zásahů, při kterých byli povoláni vyškolení dobrovolníci First Responder systému, bylo na Karvinsku za tu dobu šest. V kraji pak tito dobrovolníci pomohli patnáctkrát.

„Situací, kdy first respondeři přijali výzvu a vyjeli, bylo v kraji zatím dvaadvacet, v patnácti případech z tohoto počtu pak first respondeři byli na místě nehody dříve, než záchranná služba,“ sdělil mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.

First Responder systém je síť zdravotnicky vyškolených dobrovolníků, kteří jsou napojeni na lokalizační zařízení. V případě nehody poblíž jsou kontaktováni a jejich pomoc může zachránit lidský život dříve než záchranná služba.

„Vždy, když dojde k zástavě oběhu, je několikanásobně šance na přežití vyšší, když je resuscitace zahájena co nejdříve. Tudíž včasná pomoc first respondera je rozhodně přínosnější, než když posádka dojede až po deseti minutách a pak teprve resuscituje,“ dodal Humpl.

Ze zkušeností z krajů, kde systém funguje již delší dobu, je známo, že počet přeživších se zvýší v řádu jednotek. „Přestože to nejsou velká procenta, ale jen několik případů, je to úspěch a tato služba má smysl. To, že se bohužel někoho nepodaří zachránit, je někdy nevyhnutelné. Pro nás je podstatné, že víme, že byl někdo na místě včas a pro záchranu udělal vše, co mohl,“ řekl mluvčí záchranářů.

O dobrovolnictví je zájem

O aktivní činnost v rámci First Responder systému se zajímá spousta lidí – kurzy pro vyškolené dobrovolníky jsou na tři měsíce dopředu plné.

„Aktuálně je čtyři sta lidí vyškolených a u dalších šesti stovek se s tím v blízké budoucnosti počítá. Výsledný stav by tedy měl být okolo tisíce first responderů v Moravskoslezském kraji. Pokračuje také vyškolování zájemců ze základních složek IZS, to znamená především hasičů a policistů,“ doplnil Lukáš Humpl.

Na Karvinsku aktuálně funguje již kolem čtyřicítky aktivních first responderů, dalších šedesát se proškoluje. Do budoucna se tedy dá počítat se stovkou vyškolených dobrovolníků, kteří budou v okrese Karviná pomáhat v nenadálých situacích.