Nejostudnější místo Ostravy se možná změní v pejskařský ráj

Jak jsme již informovali, minulý týden začalo odklízení odpadu z volné plochy a prostoru mezi ruinami garáží. První fáze nyní skončila. Sjezd do areálu blokují zátarasy, které by měly zabránit navážení dalšího odpadu. Přestože v torzech garáží nadále zůstává nepořádek, je celý areál k nepoznání. Rozdíly jsou viditelné na fotografiích, které jsme pořídili minulý týden při zahájení odklízecích prací, a tento týden po jejich skončení.

Takto vypadala skládka ještě před několika dny, podívejte

Následovat budou další dvě etapy. V té první dojde ke zbourání trosek garáží a odvezení odpadu v nich nahromaděných. Poté by měly být zlikvidovány betonové plochy.

Jak dlouho vše potrvá, není zatím jasné, stejně jako to, co na uvolněné ploše vznikne. Jednat by o tom měli zástupci magistrátu, městského obvodu a Povodí Odry. „Následné využití vyčištěného prostoru ještě prochází diskusí. Jedna z možností je vytvořit zde takzvaný agility park pro pejskaře, kteří by takto získali svůj oddělený prostor pro cvičení a výběh,“ uvedla již dříve mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Barbora Kopcová.