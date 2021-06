Řádění několika „odvážlivců“, kteří si své hrdinství dokazovali v sobotu 29. května v pozdních nočních hodinách, nezůstalo bez odezvy na sociálních sítích. „Hovada, zavřít, až zčernají!“ neudržel se jeden z pisatelů.

„Já bych jim uložila - uvést vše do původního stavu a k tomu minimálně 200 hodin úklidových práci ve Frenštátě + zaplatit samozřejmě všechny ostatní výdaje, které s tím jsou spojené. Smradi…,“ stálo v dalším příspěvku. Objevil se i nápad, odvézt vandaly několik kilometrů za město, dát jim za vyučenou a nechat je, ať se starají, jak se dostat domů.

„Byl bych pro, aby, zákon nezákon, byla jména těchto zmetků zveřejněna na stránkách města. Pak by se možná něco změnilo,“ vyjádřil svůj hněv další z pisatelů. Komentářů k události se na facebooku objevilo hodně – vesměs odsuzujících to, co se ve Frenštátě pod Radhoštěm v blízkosti Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky událo.

Z toho, co se v komentářích objevilo, je zřejmé, že vandalové poničili výplň autobusové zastávky v Rožnovské ulici, rozkopali nádoby na tříděný odpad, na této zastávce i na vlakové zastávce Frenštát pod Radhoštěm – město, u ní také zapálili knihy z dřevěné knihovničky.

Kvůli požáru vyjížděli krátce před půl jedenáctou v noci frenštátští hasiči.

„Noční řádění vandalů ve Frenštátě pod Radhoštěm mělo za následek i výjezd naší jednotky. Výsledkem sobotního vandalského řádění ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo mimo jiné zapálení knih z dřevěné knihovničky u vlakové zastávky Frenštát p. R. - město. Naši hasiči na místě požár uhasili vysokotlakým proudem a provedli úklid pozůstatků požáru na chodníku. Přejeme pachatelům bezesné noci, hryzající svědomí a odpovídající trest,“ uvádějí frenštátští hasiči na jejich facebookových stránkách.

Z informací, které Deník zjistil, se pravděpodobně jednalo o dvě skupiny. Mladíky, kteří poničili autobusovou zastávku, zadržela frenštátská městská policie, u vlakové zastávky údajně řádili další čtyři, které před příjezdem městské policie hrdinství přešlo a raději utekli.

Lidi počínání vandalů odsuzují a také nechápou. „To je v háji, neříkám, dělali jsme naschvály, nějaký ten bordel po diskotéce, ale takhle ničit věci… Ach jo,“ komentoval současnou situaci další z pisatelů.