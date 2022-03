„Město Frenštát například zřídilo na svých webových stránkách informační záložku, která bude postupně doplňována a aktualizována, kde naši občané a zájemci o pomoc uprchlíkům najdou veškeré potřebné informace, odkazy a kontakty na státní, charitativní a neziskové organizace, Moravskoslezský kraj i město. Tam jsou uvedeny postupy, podle kterých mohou nabídnout svou pomoc, nebo zde naleznou přímo i návod, jak postupovat v konkrétních typech pomoci uprchlíkům, např. při legalizaci jejich pobytu apod.,“ uvedl Miroslav Halatin, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

Dopis Ukrajinky Oksany vháněl lidem ve Frenštátě slzy do očí, přečtěte si ho

Stále také je možné nabízet pomoc pro Frenštátsko na emailové adrese pomoc@trojanovice.cz. Postupně jsou všichni, kteří nabídli tímto způsobem svou pomoc informováni o tom, zda, kdy a jakým způsobem bude jejich nabídka využita.

„Nejlepší formou pomoci je ale v těchto dnech finanční pomoc. Finanční prostředky se následně použijí na zajištění cílené humanitární pomoci dle skutečných potřeb jak uprchlíků, tak Ukrajinců, kteří zůstávají ve své zemi. Chtěli bychom však poděkovat a velmi si vážíme všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají,“ poděkoval Miroslav Halatin.

Podívejte se na Odvalený hrob, mají ho ve hřbitovní kapli v Odrách

Bohužel se v posledních dnech objevují i dobrovolnické aktivity, které neodpovídají potřebám ať už uprchlíků nebo občanů Ukrajiny, kteří ještě zůstávají ve své vlasti. „Z postupně získávaných zkušeností se proto opravdu jeví jako úplně nejlepší nabízet jakoukoliv pomoc přímo na centralizovaných webech například ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje, poté také prostřednictvím ověřených tradičních charitativních a neziskových organizací a města. To vše i s ohledem na to, že se začínají objevovat negativní jevy jako jsou falešné sbírky, nebo že se zamýšlená pomoc aktuálně mine účinkem, protože zrovna tento typ pomoci nyní není potřeba, což však neznamená, že jí nebude potřeba v dalších dnech a týdnech, kdy očekáváme masivní příliv uprchlíků do ČR,“ uzavřel starosta Halatin.

Frenštát stihl většinu peněz převést, Nový Jičín a Fulnek jsou na tom hůř

Pavel Stachura, ředitel Technických služeb Frenštátu pod Radhoštěm doplnil, že v místním autokempu jsou připravena místa pro ukrajinské občany. „Aktuálně je v provozu deset chatek, kde jsme schopni ubytovat 40 lidí. Kemp celkově má kapacitu 80 osob, pro začátek jsme schopni zajistit ukrajinským uprchlíkům komplet servis od vyřízení dokumetů až po jídlo. Dospělým také zařizujeme práci, máme nabídky od místních firem, které nám nabídly až stovku pracovních míst. Samozřejmě víme, že nejvíce do Evropy proudí ženy s dětmi, takže zařizujeme i to, abychom pro ně připravili školky a obecně starost o děti. V tuto chvíli je tu sedm lidí, z toho jedna rodina. Plánují zůstat,“ informoval Stachura.