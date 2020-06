Kromě koupání ve vyhřívaném bazénu si mohou zájemci zahrát stolní tenis nebo plážový volejbal, je pro ně připravena i skluzavka s tobogánem a houpací vodní jeskyně. Otevřeno bude každý den od 9 do 20 hodin.

Tisková mluvčí města Frenštát pod Rdahoštěm Iva Vašendová sdělila, že lidé musí v areálu dodržovat platná hygienická opatření a bezpečnostní pravidla, která jsou v souladu s vládními nařízeními souvisejícími s koronavirovou pandemií.

Jiří Štefek, vedoucí organizační složky Správa městských sportovních zařízení, pod níž frenštátský aquapark patří, doplnil, že zaměstnanci připravovali bazén a jeho okolí na otevření areálu v době, kdy sami nevěděl za jakých podmínek bude možné areál otevřít. Jako každý rok museli provést údržbu a kontrolu bazénu i atrakcí a přilehlých travnatých ploch.

„Pro návštěvníky jsou připraveny nejen samotné koupání, houpací vodní jeskyně, skluzavka a tobogán, ale tradičně také beach volejbalové hřiště, tři stoly na stolní tenis a pro nejmenší pak pískoviště se skluzavkou,“ upřesnil Jiří Štefek.

Dospělý zaplatí za celodenní vstupné 110 korun, slevu mají děti do 18 let a senioři, kteří zaplatí 80 korun. Návštěvníci, kteří chodí na aquapark často, si mohou koupit i letos zvýhodněnou pernamentku na pět nebo deset vstupů. Vedoucí městských sportovišť Jiří Štefek dodal, že otevřeno bude až do 4. září.

LUCIE SYROVATKOVÁ