Dobročinnost není Opavanům cizí, do Dukelských kasáren přiváželi svá nepotřebná kola, ale i helmy, náhradní díly či cyklonářadí. Celkově se zde sešlo na 370 kol, což je obdobný počet jako v předešlých ročnících. Jednou z darujících byla také paní Marie Konečná. „Přinesla jsem sem bicykly po svých dětech, již je doma nevyužijeme, protože z nich oba chlapci vyrostli. Než je prodávat, budu radši, když alespoň nějak přispěji na dobrou věc.

Iniciátorka opavské sbírky a koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kateřina Hnátová potvrzuje velký zájem. „Jednak jsou občané rádi, že se nepotřebných kol jednoduše zbaví, ale samozřejmě většina z nich také ráda pomáhá. Dokonce jeden pán přilepil pod sedátko žvýkačky s tím, aby se měly děti v Africe dobře,“ prozradila.

Přinesené bicykly představovaly obrovskou směsici značek i typů. „Od dětských odrážedel a kol, přes staré favoritky až po horská kola. Lidé nosili opravdu všechno možné,“ vyjmenovala Kateřina Hnátová.

Hlučínští hasiči je budou odvážet na několikrát do ostravského centrálního skladu. „Tam se pak kompletují, bicykly v horším stavu jdou například na náhradní díly,“ upřesnila s tím, že jakmile jich je tolik, aby naplnily kontejner, můžou se naložit na loď. Kola tak k novým majitelům cestují přes moře.

Darované věci poputují do Gambie, přímořské západoafrické země, které se společnost Kola pro Afriku věnuje již osmým rokem. „Jsem ráda, že se Opavané opět zapojili. Kola z Opavy pomohou gambijským dětem dostat se za vzděláním. Některé to mají do školy i více než osm kilometrů a i kvůli tomu v kombinaci s horkým počasím řada rodičů své děti raději vůbec do školy neposílá,“ řekla na závěr Kateřina Hnátová.