Těrlicko, Třanovice: starostové žádají šéfy ŘSD, veďte tu silnici jinudy

Když starosta první půlhodinu popisoval historii celé problematiky, byl v sále tamního kina klid. Jakmile ale došlo na diskuzi, přišla smršť. Někteří řečníci si nebrali servítky a starostu obvinili ze lží.

„Tři roky jsem vám říkal, abyste si zjistili, co lidé v obci chtějí. Ale teď už je pozdě. Kámen úrazu je v tom, že jste za osm let jste nic neudělali, taková je pravda. A teď nám tu lžete, když tvrdíte, že jste proti stavbě té silnice. Celou dobu jste byl pro,“ obvinil starostu David Biegun.

Sál mu zatleskal…

Starosta Martin Polášek se bránil slovy: „Jsou to blbosti, totální bludy. Nebyl jsem propagátor té cesty!“ David Biegun nicméně tvrdil, že mu to řekli starostové blízkých obcí, s nimiž o problematice mluvil.

Polášek se i proto snažil vysvětlit, proč se mohlo před pár lety zdát, že se obec o vývoj v této věci zdánlivě nezajímala. „Někdy v roce 2017 tehdejší technicko-ekonomická studie nevycházela, zdálo se, že stavba se realizovat nebude, a i ministerstvo dopravy dělalo vše pro to, aby ta silnice nestavěla. Aby se stavěl jen obchvat Havířova. Jenže před dvěma lety se něco změnilo a ministerstvo otočilo. Svou roli v tom hrál i lobbing Havířova,“ prohlásil Polášek.

Těrlicko, obec, kterou dnes ovládají emoce kvůli plánům na novou silnici

Připustil, že situace je vážná, ale stále se dá něco dělat. „Musíme jednat racionálně, shromažďovat argumenty, se kterými půjdeme do diskuze s investorem. Pokud nebudeme mít argumenty a vlastní návrhy jiného řešení, nikdo se s námi bavit nebude,“ tvrdí Polášek.

Připomněl také, že vedení obce v této věci postupuje a ve konzultuje s lidmi ze spolku Životice sobě, jehož členové proti stavbě zmiňované silnice bojují aktivně už několik let a jsou tedy zkušenější a zběhlejší.

Referendum a konzultace s odborníky

Na nečinnost vedení obce v této věci poukazovali i další přítomní. Například Dušan Norica ze spolku Životice sobě, tvrdí, že v této věci zaspali místní politici a že silnice zničí Těrlicko. „Nedělejte si iluze, je to lobbing, nic jiného. EIA nic nezastaví. Všechno je zaplacené,“ řekl.

Jeden z přítomných pak navrhl referendum, v němž by se obyvatelé obce vyjádřili, zda silnice chtějí, nebo nikoli. Starosta se toho chytil a tím, že by mohlo být v září v termínu voleb. Slíbil to přednést na zastupitelstvu. Nicméně jedna z přítomných žen mu připomněla, že kdysi mu toto sama navrhovala a on se jí údajně vysmál.

Starosta Těrlicka: Karavany a rybáři zmizeli, pláž bude zase už jen ke koupání

Na závěr se přítomní shodli, že je třeba připravit argumenty, kterými by se případně dalo rozporovat výsledky studie EIA, kterou má ŘSD v listopadu předat krajskému úřadu.

Starosta také vyzval přítomné, aby mu na e-mail posílali své postřehy, podněty. „Vším se budeme zabývat a prostřednictvím odborníků na silniční tematiku můžeme spoustu věcí prověřit, případně použit pro argumentaci a rozporování studie EIA,“ řekl Polášek.