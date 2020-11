Je středa 4. listopadu a podobně, jako řidič přede mnou, na místě, kde se říká U Jančů, zastavuji i já. Na svahu vpravo od silnice svítí více než dvacet vydlabaných dýní, další jejich tvůrci zapalují. Je jich tady poskrovnu a kvůli opatřením vlády vůči šíření nákazy Covid-19 se snaží držet se od sebe v patřičné vzdálenosti.

Kráčím po svahu od jednoho výtvoru k druhému a snažím se je nějak nafotit. Kolem mě najednou proběhne dvojice malých kluků a jeden z nich nadšeně volá: „Tam je ten měsíček!“

Pokouším se k této akci zjistit něco více, někdo mě posílá za Ludmilou Vaňkovou s tím, že ona byla vrchní dlabač. Ludmile Vaňkové se moc nechce povídat. „Nevím, kolik jsem jich udělala. Dělali jsme to celé odpoledne od dvou hodin do sedmi. Ale dělalo nás to více sousedů,“ upozorňuje Ludmila Vaňková a posílá mě za majitelem pozemku Ladislavem Jančou.

Vydrží snad do víkendu

Ladislav Janča naznačuje, že dýně vystavují už několik let. „Něco se spotřebuje a rozdá, a co zbude, se vydlabe a dá se to tady. Letos jich je nejvíce, ale jsou menší,“ podotýká Ladislav Janča a dodává, že dýně dlabali a zdobili se sousedy z dolního konce, s nimiž se scházejí, staví máje a podobně.

„V neděli jsme sedli do garáže, každý přišel s nějakým nápadem a zkoušel,“ pokračuje Ladislav Janča a na můj dotaz co znamená nápis Husí rynek vydlabaný na dvou dýních vysvětluje, že to připomíná část dolní ulice, kde kdysi chovali husy. A Zetor proto, že se v místě tento traktor běžně používá.

Znovu očima přejíždím více než tři desítky dýní, v každé z nich je vložená sklenička se zapálenou svící. Do tmy tak září různé pitoreskní obličeje, ale také jiné motivy. Manželka Ladislava Janči, Anna, poznamenává, že svíce nechávají zapálené přes noc. „Včera nefoukalo, ale dnes to je kvůli větru ve sklínkách,“ říká a dodává, že letos vystavují dýně už pátým rokem.

„Začínali jsme s deseti dýněmi, které jsme tady dali. Další rok se moc neurodilo, tak to bylo u baráku, pak jsme nasadili více. Letos se urodilo hodně, tak jsme pozvali sousedy, s nimiž se setkáváme, ať nám pomůžou. Hodně nám pomáhala paní Vaňková vrchní dlabač. Kdo měl nějaký nápad, tak něco vyřezal. Když došly motivy, tak pomohl telefon na někoho známého. Akorát je škoda, že když přijde mráz, tak ten to zničí,“ dodává Anna Jančová s tím, že dýně letos chtěli vystavit už v pondělí, ale kvůli dešti to o den odložili.

Počítá, že by mohly vydržet do víkendu.