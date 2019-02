„Plaval jsem sto metrů prsa a skončil v první polovině, pak sto metrů volný způsob, to jsem byl desátý z šestadvaceti, a nakonec sto metrů znak, kdy jsem doplaval sedmý z třiadvaceti,“ popisuje Vašek z Hlučína, který chodí na SŠ prof. Z. Matějčka v Porubě.

Ve školním bazénu se v barvách klubu SK Kontakt Ostrava a pod vedením Alexandra Gebauera a Petra Musálka věnuje své zálibě. „Plavu od dětství, strašně mne to baví. Nejraději mám znak,“ tvrdí absolvent oboru pečovatelské služby a žák prvního ročníku oboru provozní služby.

Rodina ho podle učitelky Renaty Staňkové maximálně podporuje dokonce zajišťuje osobní auta, kterými se Vašek a dalších čtrnáct handicapovaných sportovců s doprovodem a šoféry po vlastní ose přepravuje do přibližně tisíc kilometrů vzdáleného Švédska. Tráví tam jarní prázdniny.

„Švédské královské otevřené hry postižených jsou asi posledním krokem před paralympiádou. A ta je mým snem,“ uvádí Vašek s tím, že v Malmö má za sebou tři účasti (předloni plaval, vloni hrál bocciu, letos opět plaval).

Student ostravské školy ve Skandinávii poznává vrstevníky z celé planety s podobnými osudy zdravotně znevýhodněné sportovce z Afriky, Jižní Ameriky a prý snad i nějaké Eskymáky. „Na hrách se cítíme jako zdraví. Bylo nás tam 2300, já plaval jako jediný Čech,“ chlubí se.

Švédové podle něj předvádějí svou laskavost a otevřenost. „Celé hry vedou starší lidé, senioři, jsou to dobrovolníci. Na závody nás vozívají policajti, hasiči nebo sanitky integrovaného záchranného systému. A všechny hotely ve městě nám dávají slevu,“ pokračuje Vašek.

To, že končí v první polovině, ho v žádném případě nerozhází. „Na hry se chystáme i příští rok, doufám, že tentokrát bude i medaile,“ uzavírá. Pomoci mu má v plaveckém parasportu egyptský asistent pedagoga Mohamed Abdelhadi, jenž na SŠ prof. Z. Matějčka vede děti a mládež.

Obrovský socializační faktor

Malmö Open 2019 se kromě Vaška Dostála zúčastňují i florbalisté či hráči boccii (sportu vozíčkářů ne nepodobného francouzskému pétanque) cestující z Ostravy pod taktovou neziskové společnosti ABAK Počítadlo. Ta působí na SŠ prof. Z. Matějčka právě s cílem podporovat mladé handicapované lidi při volnočasových pohybových aktivitách. Dokonce má zásluhu na tom, že pořadatelé švédských her probíhajících pod patronátem královny Silvie zařadili před třemi lety do stabilního programu paraflorbal. „Letos proběhl jejich třiačtyřicátý ročník, my byli v Malmö podesáté,“ uvádí předsedkyně neziskovky ABAK a učitelka Renata Staňková. Cestování i závody samotné jsou podle ní pro handicapované příležitostí zažívat něco nového. „Někteří ještě nebyli v zahraničí, další viděli poprvé moře, plavili se na trajektu, který byl podle nich větší nežli naše škola…“ zdůrazňuje Staňková tento „socializační faktor“.