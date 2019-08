Leguána, který se v Ostravě-Hrabůvce procházel mezi domy a dostal se i do zahrady místní mateřské školy, krátce před 13. hodinou odychytili hasiči.

"Do příjezdu hasičů ze stanice HZS MSK Ostrava-Přívoz, která se specializuje na manipulaci se zvířaty, bránili zvířeti v útěku do neznáma policisté.Hasiči po příjezdu leguána odchytili a i přes jeho silnou nelibost jej umístili do plastového sudu s děrovaným víkem, který s sebou pro podobné příležitosti voz," informoval Jakub Kozák, zastupující mluvčí moravskoslezských hasičů.