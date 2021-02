Pomáhala jim speciální technika, mj. dva vyprošťovací speciály MB Actros Bizon a Tatra 815 Omars z Ostravy-Zábřehu, vedle toho i několik silných automobilových jeřábů Demag/Terex.

V jednom případě hasičská Tatra ze stanice HZS MSK Slezská Ostrava vytahovala na rovný úsek ulice Československé armády kloubový trolejbus, který se nedokázal nedaleko hasičské stanice rozjet do zasněženého kopce.

Při dalším pokusu už prázdný se zasekl a – naštěstí ještě na silnici – se lehce „zlomil“. Aby hasičská tatra vyjela s trolejbusem snadněji, silnici od nánosu sněhu zbavily silné ruce zdejších profesionálních hasičů s lopatami a hrably.

Ostravští hasiči jsou i tuto zimní sezonu připraveni pomáhat s úklidem sněhu na silnicích celého Moravskoslezského kraje. „Konstrukci k osazení radlic má celkem šest cisternových automobilových stříkaček Tatra ze všech šesti stanic HZS MSK v Ostravě, každá vždy stojí na jedné stanici. Další tři Tatry s rámy pro radlice mají i tři jednotky dobrovolných hasičů v Ostravě-Krásném Pole, Hošťálkovicích a Martinově,“ uvedl ředitel HZS MSK brig. gen. Vladimír Vlček.

Uplynulý týden vyjely tatry s radlicemi hned několikrát, vždy po žádosti Ředitelství silnic a dálnic. Nejčastěji se zapojovaly do odhrnování sněhu z dálnice D48 v celém úseku od Českého Těšína (okres Karviná), a to od hranice s Polskem až k jihozápadní hranici s Olomouckým krajem na Novojičínsku. Čistily například také silnici I/58 v úseku od Příbora přes Mošnov až do Ostravy-Jihu.