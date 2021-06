Podobně jako o den dříve jejich kolegové z okresů Opava a Bruntál je přebírali na dvorech svých centrálních hasičských stanic – tedy v Novém Jičíně a Frýdku-Místku – z rukou ředitele HZS MSK genmjr. Vladimíra Vlčka, ale opět bez významných hostů, rodinných příslušníků, doprovodných akcí i bez podávání rukou. Někteří z výjezdových hasičů ve službě přitom přebírali medaile v zásahovém oblečení – byli právě ve 24hodinové službě.

„Současná proticovidová opatření nám zatím nic jiného neumožňují, a už jsme s oceňováním nechtěli dál otálet,“ vysvětloval generál Vlček komorní variantu oslav.

Na stísněném dvoře novojičínské centrální hasičské stanice (moderní nástupkyně má stát už za rok v létě na okraji Nového Jičína) obdržely téměř tři desítky hasičů medaili za věrnost druhého stupně (min. 20 let věrné služby) a třetího stupně (min. 10 let). „Jste výkvět našeho sboru. Není to ale poděkování jen vám, ale i našim blízkým, bez nichž bychom tuto práci nemohli dělat,“ poznamenal Vladimír Vlček při nástupu.

Mezi oceněnými byl také bývalý dlouholetý velitel stanice HZS MSK v Novém Jičíně a zapálený učitel dobrovolných hasičů Ing. Josef Benýšek. Ten z rukou Vladimíra Vlčka obdržel medaili HZS ČR „Za zásluhy o bezpečnost“.

Před centrální hasičskou stanicí ve Frýdku-Místku přijalo poděkování za dobrou práci pro sbor téměř pět desítek hasiček a hasičů. Tři z nich obdrželi od generála Vlčka medaili za věrnost 1. stupně, tedy za poctivou práci minimálně po dobu úctyhodných 30 let – mjr. Ing. Hana Ulrichová, pprap. Miloslav Záviš a pprap. Václav Svěrkoš.

Medaile za statečnost zde od Vladimíra Vlčka dostali nstržm. Martin Snášel a pprap. Ing. Martin Šeděnka, kteří mj. „…projevili dne 21. června 2020 osobní statečnost při záchraně osmileté dívky z rozbouřené řeky Ostravice ve Frýdku-Místku“.

Jako první dostali minulý týden medaile za věrnost a ocenění za covidovou činnost profesionální hasiči z ostravského územního odboru Ostrava, ve středu (včera) v Opavě a Bruntálu. V pátek „zbývá“ ocenit hasičky a hasiče z karvinského územního odboru.