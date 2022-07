Budou si lidé sami vyrábět a distribuovat energie? Na Novojičínsku o tom uvažují

Ti se do dálkového vedení vody k Pravčické bráně zapojili velkoobjemovým čerpadlem Somati z Ostravy a poskytli tři kilometry hadic o průměru 150 mm, které také přivezli z Ostravy. "Přímo z řeky Kamenice čerpá vodu velkoobjemové čerpadlo Sigma soukromé firmy, které je spojeno širokými hadicemi (průměr 150 mm) se Somati z HZS MSK, od tohoto čerpadla vedou široké hadice i k první ze tří přenosných stříkaček, které jsou také zapojeny za sebou. Mezi nimi už vedou – až k Pravčické bráně – hadice B, tedy o průměru 75 mm," říká dále Kůdela.

První dva dny (středa+čtvrtek) zde čerpací odřad HZS MSK doplňoval vodu, čerpanou z řeky Kamenice, do hasičských cisteren, určených pro dohašování ohnisek. Vedle toho byl společně s dalšími pěti čerpadly Somati instalovanými za sebou (z dalších krajských hasičských sborů) a hadicemi zapojen (zhruba uprostřed) do dálkové dopravy vody do obce Mezná v délce kolem sedmi kilometrů. Tam voda končila ve velkých nádržích, odkud ji nabírali do bambi vaků hasicí vrtulníky.

V sobotu se má všech sedm příslušníků HZS MSK vystřídat za čerstvé síly opět z HZS MSK. „Už to potřebujeme, za poslední tři dny každý z nás naspal řádově jen několik hodin,“ poznamenal velitel čerpacího odřadu HZS MSK Tomáš Přinosil.