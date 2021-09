Nedošlo na Havířovských slavnostech, které se konaly v pátek a v sobotu, k porušení hygienických předpisů a vládních protiepidemických nařízení? To budou nyní prověřovat pracovníci Krajské hygienické stanice, kam v minulých hodinách doputovaly dva dotazy a jeden podnět k prošetření.

Jak Deníku potvrdil mluvčí KHS Aleš Kotrla, oznámení o konání hromadné akce hygienici od pořadatele obdrželi v souladu s platným mimořádným opatřením, termín a náležitosti oznámení byly tedy splněny.

„Obdržený podnět a dotazy občanů v současné chvíli řešíme a detaily k potenciálnímu správnímu řízení nejsme oprávněni sdělovat,“ uvedl Aleš Kotrla.

Kontrolovaly se Tečky a testy?

O Havířovských slavnostech se začalo diskutovat na sociálních sítích poté, co v pátek nastal problém při vstupu do areálu. Návštěvníci, i to, kdo měli koupenou vstupenku v předprodeji a na rukou pásky, čekali na vstup několik hodin.

Někteří kvůli tomu například nestihli vystoupení kapely Mirai. Někteří z návštěvníků slavností na sociálních sítích také upozornili na to, že organizátoři nekontrolovali, zda je člověk očkován či má platný negativní test.

Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu, na tyto informace už v pondělí reagovala tvrzením, že to není pravda. „Trvám na tom, že kontroly byly, to by si organizátoři nedovolili,“ řekla Feberová.

Deník si chtěl tuto informaci prověřit u organizátorů, leč marně. Yvona Dlábková, ředitelka Městského kulturního střediska Havířov, které slavnosti připravovalo, od pondělního odpoledne nebere telefon.