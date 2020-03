Krizový štáb Moravskoslezského kraje se na svém pondělním zasedání rozhodl, že zavede povinné nošení roušek na veřejnosti. Kraj opatření přijme ve chvíli, kdy jich bude mít dostatečný počet.

Krizový štáb Moravskoslezského kraje se na svém pondělním zasedání rozhodl, že zavede povinné nošení roušek na veřejnosti. Kraj opatření přijme ve chvíli, kdy jich bude mít dostatečný počet. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Oznámil to hejtman Ivo Vondrák. „Jsme připraveni do toho investovat velké prostředky. Cílem je, aby populace Moravskoslezského kraje povinně nosila roušky. Teď to nařídit nemůžeme, protože v daný okamžik jich není dostatek. V momentě, kdy bude, tak to bude povinnost," uvedl Vondrák s tím, že právě toto opatření je jedinou šancí, jak zabránit šíření koronaviru.