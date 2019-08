Přesně dva roky od spuštění linky čistící Heřmanickou hlušinu od uhlí i jiných hořlavých látek se ukazuje, že její provoz je neekonomický a neudržitelný. Nemohou prý za to tržní ceny uhlí či kamení, nýbrž „nepředvídatelné okolnosti“ nezaviněné ze strany Ostravské těžební.

„V práci pokračujeme s ohledem na veřejný zájem sanace a jsme přesvědčeni, že jde o skutečný problém. Vlivy na životní prostředí a zdraví lidí jsou znatelné “ tvrdí výrobní ředitel firmy Petr Gřunděl s odvoláním na analýzu rizik z roku 2010. Odstavení linky vše jen prodlouží.

Termická aktivita (hoření) uvnitř haldy s uvolňováním tepla, prachu a exhalací klesá a má podle s.p. DIAMO na okolí minimální negativní dopady. „Monitoring neukazuje žádné nebezpečné hodnoty,“ uvádí Petr Kříž, ředitel jeho odštěpného závodu ODRA.

Ani pobyt přímo na haldě, kde dělníci z DIAMO odtěžují materiál, předávají ho na separační linku (provozovanou lidmi z Ostravské těžební) a odebírají vytříděnou hlušinu, by neměl vést k ohrožení zdraví. „Nemusí se používat žádné speciální ochranné pomůcky,“ říká Kříž.

Argumentuje přitom kromě pravidelného monitoringu rozptylovou studií vypracovanou pro sanační práce i závěry vědeckého zkoumání termicky aktivních (hořících) odvalů. „Nedochází k překračování úrovně znečištění,“ uvádí s tím, že DIAMO v rekultivaci pokračuje linka-nelinka. A ještě deset let bude!

Ostravská těžební považuje za nejlepší řešení předání provozu na čištění hlušiny právě s.p. DIAMO. „Buď formou nájmu nebo koupě. Jsme však otevřeni všem možnostem, která zabezpečí návratnost vložených prostředků“ dodává Gřunděl s tím, že linku je zapotřebí zachovat.

DIAMO vzkazuje, že i kdyby nebyla dočasně funkční, už nyní z ní mají materiálu minimálně na dva roky rekultivací. Ty trvají ostatně deset let a postupně zmenšují hořící plochu. Na jihovýchodní a východní části Heřmanické haldy už existuje i „zelený val“ filtrující prašnost.

Místo takřka apokalyptické…

Pláň s klikatými, téměř metr hlubokými průrvami, z nichž se dýmí. Půda, kameny a zbytky dřevin zbarvené do rezava. Místa, odkud jde kouř, jsou na dotek horká. Ve vzduchu je olejovitý odér. Tak to vypadá na samém vrcholu Heřmanické haldy, kam (po vyvezení a vysednutí z auta s pohonem 4x4) míří během své návštěvy kraje i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na tiskové konferenci pak uklidňuje, že stát hledá řešení, aby se homogenizační linka na separaci hlušiny nemusela zastavovat. Ve hře je prý více variant. „I kdyby ale určitou dobu stála, nepředstavovalo by to problém,“ míní ministr.