Hledaný poslanec Wolf se ukrývá v Paraguayi. Zadržen zatím nebyl

Policie pravděpodobně našla bývalého poslance ČSSD Petra Wolfa, který se přes šest let vyhýbá uvěznění. Podle vyšetřovatelů by se měl skrývat v Paraguayi, informovala Česká televize. Wolf je nezvěstný od roku 2013, kdy měl nastoupit do vězení na šest let za dotační podvod.

"Stopa hledaného Petra Wolfa končí v Paraquayi. Práce policie České republiky byla v tomto případě dovršena tím, že jsme zjistili, kde se hledaná osoba v současnosti zdržuje. Tamní policisté zatím nepřistoupili k jeho zadržení," uvedla pro Českou televizi mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Odsouzený Petr Wolf se už čtyři roky ukrývá před spravedlností Přečíst článek › Zatykač na bývalého poslance vydal Krajský soud v Ostravě již 24. ledna 2013, tedy před více než šesti lety. Wolf byl totiž pravomocně odsouzen za dotační podvod, nástupu do vězení se ale vyhnul. Podle soudu podvedl Wolf ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal na základě nepřesných a lživých informací dotace. V letech 2005 až 2007 čerpal spolu s manželkou na dva projekty jedenáct milionů korun, připomněla Česká televize. Kdo je Petr Wolf?

Exposlanec Petr Wolf se do povědomí veřejnosti dostal v červnu 2008, kdy opustil poslanecký klub ČSSD a poté odešel i ze strany. Důvodem měly být údajné nedemokratické praktiky ve vedení ČSSD. O několik dnů později Wolf oznámil, že jej tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek během prezidentských voleb v únoru 2008 vydíral.



Prý mu vyhrožoval, že pokud nepodpoří kandidáta Jana Švejnara, zveřejní závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který měl odhalit nedostatky ve Wolfově firmě. O zhruba měsíc později se někdo vloupal do Wolfovy poslanecké kanceláře v Ostravě. Zmizel notebook a další věci. Pachatele se nepodařilo dopadnout a policie případ odložila. Politický proces? Krajský soud v Ostravě mu v lednu 2012 vyměřil pět let vězení. Vrchní soud v Olomouci v říjnu téhož roku trest zpřísnil o jeden rok. Kromě toho exposlanci uložil pětimilionovou pokutu. Spolu s Wolfem byla k podmíněnému tříletému trestu a milionové pokutě odsouzena i jeho manželka Hana. Kauza Wolf: Lovci lebek jdou po něm jako ohaři Přečíst článek › Wolf rozsudek označil za nesprávný a nespravedlivý, obvinění podle něj mohlo být politicky motivované. Upozornil na to, že vyšetřování začalo v době, kdy vystoupil z klubu ČSSD a nepodpořil jejího tehdejšího předsedu Jiřího Paroubka. Zamítnutá žádost o milost Počátkem roku 2013 Wolf neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Policie po něm 25. ledna 2013 vyhlásila pátrání, v únoru byl vydán evropský zatykač a v dubnu pak i mezinárodní. Peněžitý trest Wolf s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy už byl exposlanec na útěku. Wolfův příbuzný za něj podal žádost o milost, kterou ovšem ministerstvo spravedlnosti v únoru 2015 zamítlo. Jak šel čas?



leden 2012 – Krajský soud v Ostravě uznal Petra Wolfa vinným z trestného činu dotačního podvodu. Poslal jej na pět let za mříže a uložil mu milionovou pokutu. Jeho manželce vyměřil dvouletý podmíněný trest a pokutu dvě stě tisíc korun.



říjen 2012 – Vrchní soud v Olomouci Petru Wolfovi v rámci odvolacího řízení trest zpřísnil na šest let vězení, zvýšil také pokutu, a to na pět milionů korun. Přísnější verdikt si vyslechla i jeho manželka. Dostala tříletý podmíněný trest a milionovou pokutu.



leden 2013 – manželé Wolfovi začali splácet peněžité tresty. Soud vyhověl jejich žádosti, aby tak mohli učinit formou deseti splátek. Wolf uhradil půl milionu korun, jeho manželka 100 tisíc korun. Obě částky šly z jednoho bankovního konta.



leden 2013 – Krajský soud v Ostravě vydal na Petra Wolfa příkaz k dodání do výkonu trestu.



únor 2013 – Krajský soud v Ostravě vydal na Wolfa evropský zatykač.



duben 2013 – Krajský soud v Ostravě vydal na Petra Wolfa mezinárodní zatykač.



září 2013 – Nejvyšší soud odmítl Wolfovo dovolání.



říjen 2013 – Petr a Hana Wolfovi uhradili poslední, desátou splátku peněžitého trestu.



srpen 2014 – Ústavní soud odmítl Wolfovu stížnost.



leden 2015 – Petr Wolf žádá o milost, která byla o několik týdnů později zamítnuta. Exposlanec Wolf už mohl být na svobodě. Místo toho vede život psance Přečíst článek ›

Autor: Redakce, ČTK, Jaroslav Perdoch