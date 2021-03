S poněkud netradičním případem se v uplynulém týdnu setkali ostravští strážníci.

Záchytka. | Foto: Deník / Michal Fanta

Ve středu 17. března přijali oznámení ženy, kterou v Ostravě-Porubě oslovil muž a žádal ji, aby na místo ihned přivolala strážníky. Tak je tedy zavolala a muži zákona po příjezdu začali řešit, co se to děje. To už ale hlídku strážníků kontaktoval samotný muž. Aniž by jim cokoliv vysvětlil, jeho první věta byla: „Hoďte mě na záchytku!“