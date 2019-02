Ostrava − Chodí ještě vůbec na Velikonoční pondělí muži a chlapci po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky karabáčem, vařečkou či třeba jalovcem?

Nejprve se vydávám hledat koledníky do centra Ostravy. Projíždím uličkami centra města a nepotkávám nejen žádné koledníky, ale ani nikoho jiného. Masarykovo náměstí i okolní ulice jsou bez lidí. První dvojici šmigrustníků potkávám až poté, co zamířím po Varenské ulici směrem k OC Futurum.

Z trolejbusu vystupují tři kluci, odhadem tak žáci druhé či třetí třídy, v doprovodu dospělého muže. Tváří se spokojeně a ochotně mi odpovídají.

„Já jsem Michal, to je Honza a za nimi stojí Dominik,“ říká nejvýřečnější z nich. V rukou má karabáč a také košík. V něm už je několik vajíček a také čokoládových zajíčků a dalších sladkostí. Koledníci vysvětlují, že jsou spolužáci ze základky a na šmigrustu je doprovází tatínek jednoho z nich. Když se jich ptám na to, co to vlastně ten šmigrust je, předhánějí se v odpovědích: „Taková tradice, tou vodou se holky polévají, aby zůstaly dlouho mladé a hezké. A Velikonoce slavíme proto, že už je jaro,“ odpovídají kluci společně a odcházejí.

Zvoníme, ale holky nám neotevírají

Na obhlídku se vydávám krátce před desátou i do okrajové části města. Ve Slezské Ostravě potkávám 17letého Štěpána Mikulenku a o rok mladšího Daniela Heinricha. Ti se vydali na šmigrust už krátce po osmé hodině a shodují se, že velikonoční tradice je třeba dodržovat. „Je to ale rok od roku slabší. Třeba spolužačky ze základky, za kterými jsme dříve pravidelně chodili, nám už dneska neotevřely. Teď jdeme ale najisto. Míříme za mou přítelkyní Leonou,“ usmívá se Štěpán.

Leona Bidrmanová mu dveře otevírá, nechá se i vyšlehat, stejně tak i její mladší sestra Aneta. Mají nachystána i vajíčka. Maminka dívek prozradí, že vajíčka se malovala až v neděli večer a dodává: „Tady ve městě to není žádná pomlázka. To musíte na vesnici nebo někam do míst, kde se tradice udržují více. Jsem od Rakovníka, tam tomu tak bylo,“ dodává paní Bidrmanová.

S koledníky, kteří pospíchají za dalšími děvčaty a ženami z příbuzenstva, se loučím nedaleko ostravské zoologické zahrady. Její brány se na Velikonoční pondělí otevřely už v osm hodin ráno a jedním z lákadel byla i velikonoční pomlázka s Hitrádiem Orion. Kromě speciálního velikonočního programu se mohli lidé nechat poučit u komentovaných setkání u vybraných druhů zvířat.