Ve středu ostravští zastupitelé rozhodnou o osudu prostranství podél Vojanovy ulice mezi divadlem Antonína Dvořáka a divadlem loutek v centru Ostravy. V nejbližších letech tam vyroste buďto bytový dům, který navrhují dva uchazeči, případně hotel. Dříve favorizovaný projekt je však podle informací Deníku ze hry.

Společnost PH Rozvojová plánuje výstavbu bytového domu. Vizualizace. | Foto: se svolením MMO

Nevzhledné budky dočasného charakteru a nevysokého rozsahu naproti ostravskému Výstavišti šly na přelomu roku k zemi, aby uvolnily místo mnohem důstojnějším a smělejším plánům. Město prostranství prodá jednomu ze tří zájemců, který by jej měl do tří let zastavět.