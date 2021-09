/SERIÁL, FOTOGALERIE/ Je to sice trochu více mimo město, zato ten klid a výhledy po okolí a na Beskydy. I proto jsou tyto dvě původně samostatné obce připojené k Českému Těšínu v roce 1960 (Dolní Žukov) a 1975 (Horní Žukov) tolik vyhledávanou oblastí k bydlení. Pozemků je poměrně dost, ale převážně jsou v soukromých rukou. I tak se ale zejména v Dolním Žukově mohutně staví.

Horní Žukov. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Asi i proto funguje v obou těchto městských částech mateřská škola. Do školy už ale musejí děti dojíždět. Nejčastěji do ZŠ Pod Zvonek na sídliště Svibice. Školní budova v Dolním Žukově ale našla využití: už víc než 15 let tam funguje pobočka městské knihovny a sál slouží místním spolkům, kterých v této městské části, čítající zhruba 1300 obyvatel, funguje hned několik - klub seniorů, MK PZKO, biblický kroužek, fotoklub, občanské sdružení Zvonek, klub kaktusářů nebo klub včelařů.