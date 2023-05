Malá ostravská čtvrť na severu města se brzy dostane do osnov dějepisu a tamní Hladový vrch se po Landeku stane dalším významným historickým nalezištěm. Po Petřkovické venuši bude s Ostravou spjat také Hošťálkovický nebo také Hladový mamut.

Po stopách Hošťálkovického mamuta: co skrývá Hladový vrch?? | Video: Deník/Petr Jiříček

Na první pohled je to nenápadné místo, kam se vydá jen hrstka výletníků, přestože zde nedávno obec ve spolupráci s Pestrými vrstvami nechala vyznačit turistickou stezku. Většina lidí se zastaví u nedalekého volnočasového areálu s vyhlídkou a na Hladový vrch už nepokračuje. Ve skutečnosti však místo skrývá spoustu zajímavostí – dávných i současných.

Není tak divu, že zde archeologové loni našli říční valoun s patnáct tisíc let starou rytinou mamuta a koně, který tento týden prezentovali veřejnosti. Místo však skrývá i mnohem mladší unikáty.

„V minulosti zde byl postaven například kryt civilní obrany, který jsme opravili, zabezpečili zámkem a po zaplacení drobného příspěvku za údržbu Pestrým vrstvám zde dnes zájemci mohou navštívit i malou, byť poměrně zajímavou turistickou atrakci,“ říká starosta Jiří Jureček sotva padesát metrů od místa naleziště Hošťálkovického mamuta. Právě zde stojí někdejší pozorovatelna civilní obrany.

Deset metrů od zkázy

Na dnešním zarostlém kopci by pozorovatelna neměla valného významu, Hladový vrch ale takový vždy nebýval. „Lokalita doznala spoustu proměn. V minulosti byl vrch skutečně hladový, byl to lysý kopec, odkud lovci mamutů viděli dolů do údolí dnešních Třebovic a mohli vybíhat na lov. Dnes už je zde spousta náletových dřevin,“ říká starosta v příjemném kusu přírody.

Ještě blíže místu výkopu než civilní kryt se nachází sráz po bývalém kamenolomu. Ten je od naleziště nové historické pamětihodnosti vzdálen ani ne deset metrů! Dál už se lom naštěstí nerozšířil.

„Archeologové měli obrovské štěstí, že valoun neskončil někde na stavbě. Je však pravděpodobné, že řada dalších historických artefaktů v nejbližším okolí možná už byla odtěžena,“ uvědomuje si starosta a dodává, že další možné nálezy mohla zhatit činnost zemědělských strojů – na druhou stranu od naleziště, než je kamenolom, se totiž nachází dodnes obdělávané pole.

Výzkum bude pokračovat

Míst, kde se na Hladovém vrchu kopalo, je několik. Některé jámy už jsou zasypané, řada dalších je stále patrná. Úkrytem Hošťálkovického mamuta se na zhruba 15 tisíc let stala největší z nich, v dalších byly nalezeny například drobnější pazourky, jeden z nich nyní plní funkci těžítka na stole starosty. Na okraji bývalého kamenolomu byl proveden také vzorový řez, z něhož se zkoumala skladba podloží na Hladovém vrchu.

Přestože se může zdát, že výzkum, který na Hladovém vrchu probíhal od roku 2019 až do loňského roku, skončil, archeologové ještě budou lokalitu dál prohledávat.