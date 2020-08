Do zrekonstruovaných prostor od sobotního dopoledne poudí návštěvníci z celého regionu i sousedních krajů. Dorazili i turisté z daleka, slyšet byla polština.

Někteří neskrývali, že se už nemohli dočkat, až si budou moci prohlédnout moderní architekturu v prostorách středověkého hradu.

„Na Helfštýně jsem byl naposledy před čtyřiceti lety. Manželka ještě vůbec. Zlákala nás rekonstrukce, chtěli jsme to vidět,“ svěřili se manželé z Opavy.

„Je to velice zajímavé. Sklo, železo v kombinaci se středověkem, a ta vyhlídka je velice podařená. Pohledy nádherné,“ podělili se o první dojmy z odvážné proměny.

Manželé z deset kilometrů vzdáleného Rakova dorazili na kole. Památku znají velmi dobře a chtěli vidět „nový“ Helfštýn.

„Jako kluk jsem tady prolézal sklepy. Dnes? To je tedy něco. Udělal se velký kus práce a vypadá to moc hezky,“ hodnotili.

Nová atraktivní vyhlídka

Do paláce hradu Helfštýn mohou turisté zavítat po dvou letech. Rekonstrukce a nové architektonické prvky umožňují, aby si prošli jednotlivá patra někdejšího šlechtického sídla.

Přibyly ocelové lávky a nová atraktivní vyhlídka. Po 200 letech se na palác na čtvrtém nádvoří se vrátila střecha, která je nově ze skla.

„Odezva? I ti, kteří sem vstupují s předpojatostí, s pocitem, že by ocel a sklo neměly na středověkém objektu co dělat, tak ve chvíli, kdy zavnímají ten dům v celku a spatří úžasný výhled do Moravské brány, a nádherné perspektivní vnímání celého Helfštýna, odcházejí nadšeni,“ reagoval kastelán Jan Lauro.

Rekonstrukce helfštýnského paláce, který patří k největším renesančním stavbám na území Česka, začala v roce 2017 a stála na 90 milionů korun.