Jaká vína se v té době pila? Jaký vlastně měli lidé ve středověku k tomuto nápoji vztah? Nejen na tyto otázky dostali odpověď účastníci zmíněné akce. Příchozí měli možnost nahlédnout pod pokličku vín, která se co nejvíce přibližovala těm, která si dopřávali dvořané a poddaní ve čtrnáctém století. Poutavým večerem s názvem Vína Karla IV. provázel pedagog se specializací na gastronomii a nápojovou kulturu, enolog Alexandr Burda. Doplňoval jej hradecký místostarosta Petr Havrlant, který přidal zajímavé historické střípky z doby Otce vlasti.

Na jižních kopcích rostla bez výjimky réva

Připraveno bylo celkem osm degustačních vzorků. „Výběr vín jsem orientoval na dobu Lucemburků. Byl to právě Karel IV., kdo přivezl z obce Chambertin z Burgundska první Pinot. Byla to révka zalitá v medu, která se vysazovala u Prahy. Karel IV. byl nejen významný panovník, ale i jeho přínos vinařství byl velmi markantní. On nařídil, aby se v okolí Prahy do dvaceti mil pěstovala réva vinná a vyrábělo víno, dokonce to nařídil napříč všemi stavy. Vytvořil i velmi tvrdý zákon, který postihoval například ničení révy vinné,“ uvedl Alexandr Burda.

Narušitele vinice tehdy čekaly tělesné tresty a výjimkou nebylo ani nemilosrdné propadnutí hrdlem. Karel IV. přikázal, aby byly všechny jižní svahy osázeny révou. Kdo tak nechtěl učinit, měl smůlu a musel půdu k pěstování vína pronajmout.

Návštěvníci ochutnávali třeba takzvané Pinoty. „Máme tady i jednu Rulandu šedou, které se tenkrát říkalo Roučí šedé. Dále třeba Němčinu, což je trochu jiný Tramín, než jaký známe dnes z vinoték, třeba pod názvem Tramín červený. Ve středověku se vinaři hodně věnovali směskám, pilo se růžové víno,“ přibližuje Alexandr Burda.

Tehdejší kvalita vín se však s tou dnešní nedala srovnávat. Například sladká vína z Kypru či Řecka byla velmi ceněna a holdovat jim mohla jen šlechta.

Víno bylo lékem

Zajímavostí je skutečnost, že vína ve středověku rozhodně nesloužila jen ke konzumaci, ale používala se mimo jiné v lékařství. Vínem se totiž ošetřovaly rány.

Sám Karel IV., milovník středověkých turnajů, kterých se účastnil tajně, byl za tuto léčebnou proceduru vděčen. Podstoupil ji možná i v roce 1350, kdy ale z turnaje nevyšel nejlépe, protože si odnesl velmi závažné zranění čelisti a páteře a na několik měsíců dokonce ochrnul.

Víno mělo pro Karla IV. i obchodní potenciál. Za jeho vlády pak třeba platilo i to, že v období od poloviny listopadu do dubna se mohlo v Praze pít jen víno z tamních vinic, nesměla se dovážet žádná cizí vína, čímž podporoval „domácí trh“.

Ještě dodejme, že degustační večer královských vín byl součástí výstavy s názvem Říšské koruny Karla IV., která v Hradci nad Moravicí ve zmíněném Babinci probíhá. Vidět na ni můžete unikátní repliky korunovačních klenotů Karla IV. - Svatováclavskou korunu, Lombardskou korunu, Římskou korunu a Říšskou neboli Císařskou korunu. Kromě toho se seznámíte s poutavým příběhem o vzestupu a pádu panovnického roku Lucemburků. Výstava trvá poslední dva dny, zavítat na ni můžete v sobotu 16. a v neděli 17. října, vždy od 10 do 16 hodin. Vstup je volný.