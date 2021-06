Dejvické divadlo se svým majstrštykem – hrou Ucpanej systém, hvězda reggae z Jamajky Anthony B Band, jazzová senzace z Polska – mladá basistka Kinga Głyk, slavný maďarský romský soubor Parno Graszt, Mňága a Žďorp, United Flavour Soundsystem, Prago Union a desítky nových talentů na Welcome scéně. To jsou jen ukázky z programu jednoho z nejpříjemnějších festivalů v Česku pro všechny generace, kterým je Hradecký slunovrat v areálu okouzlujícího zámků v Hradci nad Moravicí. Letos se koná 24. až 26. června.

Festival Hradecký slunovrat. | Foto: Hradecký slunovrat

"Bude to neopakovatelná událost po dlouhých měsících nuceného kulturního i společenského půstu a Vy můžete být u toho! Pořadatelé Hradeckého slunovratu do poslední chvíle věřili, že festival proběhne, a nevzdali to. A povedlo se! Areál dvou krásných zámků v Hradci nad Moravicí se opět stane kulturní křižovatkou a místem krásných setkání," těší se už dnes pořadatelé akce.