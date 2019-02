Ostrava – Do půl metru pod povrch, někdy i hlouběji promrzá půda při silnějších mrazech. Jak tvrdí zkušení hrobníci, pokud zemi nechrání sníh jako izolant, může půda promrznout ještě hlouběji. Zatímco v letech 2015 a 2016 byly ty zimy mírné, tak předloni už půda promrzala do větších hloubek.

V mrazech hrobníci při své práci využívají i bourací kladivo. Jiří Schönfeld začíná hloubit jámu v areálu vítkovického hřbitova. | Foto: Deník/Břetislav Lapisz

„Loni pak většina zimy byla relativně mírná, mrazy ale přišly koncem února a mrzlo i v první polovině března,“ snaží se vybavit poslední roky hrobník Jiří Schönfeld.

Jeho kolega Rudolf Holeš jen lakonicky podotkne, že člověk s počasím stejně nic nenadělá, a když je potřeba jámu vykopat, tak nelze čekat na lepší počasí. Den obřadu je jedním z mála, kde se termíny dodržovat musí.

„Kdo by si ale myslel, že v létě je kopání hrobu nějaká idylka, tak se plete. Když přijdou silné lijáky, tak se taky nedělá moc dobře. Je to jako s každou prací, někdy se daří, jindy se s tím člověk musí poprat déle a více,“ říká Rudolf Holeš.

Společně s Jiřím Schönfeldem právě přijeli do areálu vítkovického hřbitova. Z auta vytahují nářadí, nechybí lopaty, rýče, krumpáč či majzlíky.

„Pro jistotu jsme vzali i kango, to je bourací kladivo, které se používá v případech, když je půda silně promrzlá. Nářadí, jak mi hrobníci vysvětlují, musí být kvalitní.

„Třeba rýč je kovaný, jinak by dlouho nevydržel. Když je ale půda hodně promrzlá, ani s kvalitním krumpáčem a rýčem bychom toho moc neudělali,“ upozorňuje mě Rudolf Holeš. Proto hrobníci v případě silně promrzlé půdy využívají kango. Ušetří jim hodně práce.

Jak se hloubí jáma na hrob?

„Uprostřed místa, kde bude budoucí jáma, udělám díru metr krát metr, nebo někdy je ta díra trochu menší. Pak se dostávám až do hloubky, kde půda začíná povolovat. Poté zeminu začnu podebírat do šířky a ona se lépe odlupuje. Už jsou to větší kusy a práce pokračuje rychleji,“ popisuje pracovní postup Rudolf Holeš, který se profesi hrobníka živí už déle než čtvrtstoletí. Jak sám říká, i kopat je třeba „hlavně hlavou“, ne jen rukama.

Ten také odpovídá na otázku, jak se hroby kopaly dříve, když kango ve výbavě hrobníků ještě nebylo.

„Postupovalo se stejným způsobem. „Akorát ta práce, kterou obstará kango, zůstala a stále někdy ještě zůstává na hrobnících. Vezmou se klíny, to jsou takové speciální kované majzlíky. A postupuje se stejně jako s tím bouracím kladivem. Akorát se člověk pořádně nadře,“ odpovídá Rudolf Holeš.

Vykopání hrobu do promrzlé půdy, na které se právě s Jiřím Schönfeldem chystají, bude podle jeho odhadu trvat pět až šest hodin.

„Musíme vykopat díru o rozměrech zhruba 210 na 75 centimetrů. Hloubka je metr a půl. Rakev standardních rozměrů se do takové jámy pohodlně vejde,“ říká Jiří Schönfeld.

Zároveň vysvětluje, že v zimě nemohou hrobníci kopat jámy s velkým předstihem před konáním pohřbu. Zamrzla by totiž hlína, kterou se bude hrob po obřadu zasypávat.