„I herec musí být živ“ nebo „Za zavřenými dveřmi“. Děti psaly příběhy o divadle

Divadelní ateliérová soutěž, do které mohly děti ve dvou věkových kategoriích posílat své pohádky a povídky, zná své vítěze. Jedinou podmínkou ve psaní svých autorských příběhů bylo dodržet téma – to se mělo týkat situování do prázdných divadel, ve kterých nikdo nemohl kvůli covidu hrát.

Herci z Národního divadla moravskoslezského (NDM) Tomáš Jirman a Anna Cónová natočili pro Ateliér při NDM vítězné pohádky či povídky z jarní literární soutěže. Děti ve dvou věkových kategoriích posílaly příběhy reflektující dění v divadlech, kde se nesměl | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Tři vítězné povídky ze starší soutěžní kategorie nahráli jako audio soubor herci činoherního souboru Národního divadla moravskoslezského Anna Cónová a Tomáš Jirman a ještě v červnu budou ke slyšení na YouTube kanále divadla. Slavnostní vyhlášení umístěných vítězných povídek a jejich mladých autorů proběhlo v nahrávacím studiu v Divadle Antonína Dvořáka. Herectví v době pandemie? Zeptali jsme se, co si myslí známé tváře z Ostravy Přečíst článek › V mladší kategorii se na třetí pozici umístila Sofie Gebauerová s pohádkou Tajemství řeky Perly. „Moje pohádka je o babičce, která vypráví svým vnučkám pohádku o řece Perle, která byla kouzelná. Jedna holčička chtěla zjistit, co v ní je a objevila tam mořské panny,“ prozrazuje děj své pohádky desetiletá Sofie, která podle jejích slov nepsala příběh poprvé. Frontman Lake Malawi Albert Černý: Chybí mi „mówić po naszymu“ a Beskydy Přečíst článek › Na druhém místě v první kategorii se pak umístila Natálie Holušová s pohádkou Skřítci v divadle a na prvním místě spočinula teprve sedmiletá Isabel Václavíková s pohádkou s názvem Kouzelné divadlo. O čem její pohádka byla? „O statečném princi, který se vydal zachránit celý svět, ale potkalo ho například zakletí a zmenšil se, našel kouzelný prsten a nakonec si vzal baletku z malby. Do divadla ho přemístilo kouzelné zrcadlo od čaroděje,“ popisuje svou pohádku Isabel, která bydlí v Žabni a v soukromí si píše i básničky. Zdroj: Gabriela Stašová Co se týká druhé, starší kategorie, zde se svou povídkou na třetím místě skončil Radek Večeřa, který se o soutěži dozvěděl od své učitelky češtiny. Povídka nese příhodný název I herec musí být živ. Druhé místo obsadila patnáctiletá Andrea Hubková, studentka střední umělecké školy v Ostravě, s povídkou Balada o nepřizpůsobivém sedadle. A první místo? To získala čtrnáctiletá Zuzana Smrčková s povídkou Za zavřenými dveřmi. „Příběh je o dvou nejlepších kamarádech, kteří se rozhodnou vloupat do divadla, když je prázdné. Jsou pak u vytržení z toho, jak krásnou atmosféru má, a samozřejmě se naskytne i komplikace, kdy je málem nachytají,“ nastiňuje děj povídky Zuzana. Umístění nečekala, už proto, že povídku více než do soutěže, napsala pro svou maminku k narozeninám. Vítězné dílo psala tři dny. Kryštof pokořují laťky. Bude i druhá O2 Aréna vyprodána do půl hodiny? Přečíst článek › Zajímavostí je, že do soutěže připutovaly skutečně různorodě tématická díla, takže některé se více dotýkala fantazie, zatímco některá měla naopak například detektivní potenciál. Všichni mladí vítězové si mohli navíc vyzkoušet, jak funguje nahrávací studio a každý z nich nahrál své jméno a název svého příběhu jako úvod k namluveným audio souborům. Autor románu Lanovka nad Landekem: Je v jazyce, který tu do dvaceti let nebude Přečíst článek ›

